Fallece Cristina Rebull, dramaturga, cantante y actriz cubana, a los 65 años

MIAMI.- El mundo de la cultura hispana despide a Cristina Rebull , polifacética artista cubana que falleció este martes en Miami a los 65 años tras enfrentar una prolongada enfermedad. Nacida en Matanzas , Rebull consolidó una trayectoria excepcional que abrazó la dramaturgia, la música y la literatura, dejando una huella imborrable tanto en los escenarios como en las letras.

Su formación en el Instituto Superior de Arte de La Habana fue el preludio de una carrera internacional que le valió hitos como el premio Emmy en 2013 por su labor como guionista y el Premio OTI de la Canción en 1995.

Legado artístico

A lo largo de su vida, Rebull demostró una admirable versatilidad, destacando como profesora de actuación en Miami Dade College y directora en prestigiosas academias como el Adriana Barraza Acting Studio.

Sus obras teatrales, entre las que figuran títulos como El último bolero y Frijoles colorados, han sido representadas en múltiples países, desde España y Portugal hasta Brasil y Estados Unidos.

En el ámbito literario, su sensibilidad para conectar con los más jóvenes le otorgó galardones como el Premio Norma por Por culpa de una S y el reconocimiento de la Fundación Cuatrogatos por El príncipe de las pulgas.

Más allá de los trofeos, Rebull se definía a sí misma como un "instrumento" de la creación, alguien cuya vida fue una explosión de emociones canalizadas a través del arte.

"No he hecho otra cosa que servir de instrumento y sonar lo mejor que puedo cada vez que tengo la oportunidad. Por creer entender y sonar con cierta suerte he recibido premios, condecoraciones, y lo más importante: el aplauso, el respeto y la admiración de seres humanos que apenas conozco, que conozco de paso, o que simplemente nunca conoceré ni podré darles las gracias infinitas por su apoyo", escribió en un texto autobiográfico compartido por su entorno con Diario de Cuba.

En sus propias reflexiones, agradecía el privilegio de haber compartido escenario con figuras de la talla de Meme Solís y Oscar Cardozo Ocampo, así como la oportunidad de rendir tributo a grandes voces como la de Rocío Jurado.

Con su partida, la comunidad artística pierde no solo a una creadora prolífica, sino a una mujer que, hasta sus últimos días, celebró la bendición de la amistad y la persistencia de la melodía en su proceso creativo.