Fallece Dan McCafferty, vocalista de la banda Nazareth

Hasta ahora se desconoce la causa de la muerte, pero en 2013 Dan McCafferty se retiró de la banda debido a problemas de salud.

"La salida de Dan McCafferty fue imprevista y se dio mientras Nazareth se encontraba de gira: al cantante le dio un ataque respiratorio a causa de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que padecía y no pudo terminar un concierto. Sin embargo, le pidió a sus compañeros que siguieran con el proyecto, de acuerdo con declaraciones de Classic Rock recogidas por Louder Sound", reseñó Univision.

Nacido el 14 de octubre de 1946 en Dunfermline, Reino Unido, William Daniel McCafferty fue uno de los miembros fundadores de Nazareth en 1968.

Durante las casi cuatro décadas que cantó para la agrupación británica, tuvo la oportunidad de participar en todos los álbumes de Nazareth.

Como solista grabó tres discos: Dan McCafferty en 1975; Into the Ring, en 1987; y Last Testament, de 2019.