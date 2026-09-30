Dúo Monsieur Periné anuncia que tomará una pausa indefinida

Catalina García y Santiago Prieto, miembros de la banda Monsieur Periné, asisten a la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- El dúo colombiano Monsieur Periné anunció, a través de un mensaje compartido en redes sociales, que se tomarán una pausa indefinida.

"Nos separamos…. Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes que han estado ahí desde el día uno", inicia el mensaje de la agrupación liderada por Catalina García y Santiago Prieto.

En el comunicado, los artistas exponen que pese a los buenos momentos compartidos, han tomado la difícil decisión sin poder responderle a sus fanáticos si en el futuro volverán a estar juntos.

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"Quizás sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. Y todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo. Cada quien con su duelo. Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood“.

El dúo compartió el comunicado junto a una serie de fotografías de los últimos años, en los que no solo se les puede ver en conciertos, también en entrevistas, presentaciones en premios, entre otras. “Que el tiempo, gran consejero, nos devuelva aliento para seguir soñando. Mientras tanto, gracias por todo y por tanto”, reza el pie de foto.

Conciertos programados

Pese a la separación, cumplirán con las últimas presentaciones programadas: ocho conciertos en Estados Unidos y América Latina, tour que inicia el 29 de septiembre en Nueva Orleáns y culmina el 29 de noviembre en Puerto Rico.

Tras la publicación, Guerrera PR & Marketing reiteró la decisión de los artistas.

"Tras casi dos décadas de música, escenarios y una trayectoria que los ha llevado alrededor del mundo, sus integrantes han decidido separarse por un periodo indefinido para tomarse un espacio individual. Estas últimas presentaciones marcarán el cierre de un capítulo importante en la historia de Monsieur Periné, ofreciendo a la banda y a sus seguidores la oportunidad de encontrarse una vez más en vivo antes de esta pausa", resaltó la agencia.