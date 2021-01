Fallece el director de cine británico Michael Apted

Michael Apted dirigió, entre otras, "Nashville Lady" ("La hija del minero" en América Latina, "Quiero ser libre" en España), de 1980, y "Gorillas in the Mist" ("Gorilas en la niebla"), de 1988, así como el filme de la saga James Bond de 1999 "The World Is Not Enough" ("El mundo nunca es suficiente" en España, "007: El mundo no basta" en América Latina).