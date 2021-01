Fallece el músico mexicano Alex Malverde por COVID

"Con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos. Ahora además de pito chico soy pulmón chico", escribió Alex Malverde en su cuenta de Twitter el pasado 7 de enero.

Pese a la complicación que presentaban sus pulmones, el fundador del sello Homegrown Mafia pidió a sus seguidores orar por él.

"Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID", publicó en su momento Malverde, quien mantuvo al tanto a su fanaticada a través de la red social.

"Pues me hice el valiente y quise tender mi cama solo, no iba ni a la mitad y se me iba el aire mal, pero fue como dos horas de cardio en ayuna", comentó el 9 de enero.

En su último tuit, el músico agradeció el apoyo que había recibido hasta el momento.

"Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver", fueron las últimas palabras de Alex Malverde en Twitter.

Alex Malverde permitió que el hip hop mexicano alcanzara el plano internacional. Además, de formar parte de la banda Bastón, fue fundador del Homegrown y cabeza del sello discográfico Rich Vagos.

También, impulsó las carreras de los artistas emergentes como La Banda Bastón, Yoga Fire, Alemán, Mike Díaz, Gera MX, Álvaro Díaz, entre otros músicos.