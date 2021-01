Fallece Gerry Marsden, cantante de "You'll Never Walk Alone"

Gerry Marsden, nacido en Liverpool, era el líder del grupo Gerry And The Pacemakers en los años 1960 e hizo popular una versión de la canción "You'll Never Walk Alone", escrita inicialmente por los compositores estadounidenses Rogers y Hammerstein para la comedia musical "Carousel" en 1945.

La versión de Gerry And The Pacemakers fue adoptada por los hinchas del Liverpool a partir de 1963 y se convirtió después en uno de los himnos más célebres del fútbol. Otros clubes como el Celtic de Glasgow, el Feyenoord o el Borussia Dortmund también optaron por él.

Gerry Marsden volvió a grabar la canción en abril de 2020 como homenaje al Servicio Nacional de Salud británico durante el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus.