jueves 2  de  octubre 2025
DUELO

Fallece a los 91 Jane Goodall, experta que llevó los chimpancés al cine

Jane Goodall fue protagonista de más de 40 documentales para National Geographic, Animal Planet, Disney Nature y otras cadenas

Jane Goodall

Jane Goodall

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jane Goodall, la experta mundial en chimpancés, cuyo trabajo fue documentado en más de 40 documentales, falleció este miércoles en Los Ángeles a los 91 años. La noticia la dio a conocer el Instituto a su nombre en un comunicado de prensa.

“Esta mañana recibimos la noticia del fallecimiento por causas naturales de la Dra. Jane Goodall DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos”, expresaron.

Lee además
Nicole Kidman y su hija Sunday Rose. 
CELEBRIDADES

Hija de Nicole Kidman y Keith Urban desfila en la Semana de la Moda de París
El presentador venezolano Rodner Figueroa, co-fundador de We Love Foundation.
CONTROVERSIA

Rodner Figueroa aborda polémica con Chiky BomBom

El trabajo de Goodall queda registrado con detalle en el documental ganador de dos premios Emmy Jane (2017), que recopila 140 horas de imágenes inéditas del archivo de National Geographic. También fue protagonista de otros 40 documentales para Animal Planet, Disney Nature y otras cadenas.

En 2023, estrenó la película en formato IMAX Jane Goodall: Razones para la esperanza, que exploró sus proyectos de restauración de los hábitats naturales. Además, prestó su voz a series animadas como Los Simpson y Los Thornberrys.

Nacida en Hampstead, Londres, viajó a Kenia en 1957 y pronto comenzó a trabajar con el antropólogo Louis S.B. Leakey. Se hizo famosa por ponerles nombres a los chimpancés con los que trabajaba, en lugar de numerarlos como era la práctica usual.

Celebridades y líderes globales rinden tributo

El trabajo de Goodall inspiró a millones de personas a preocuparse por el cuidado de los primates y el reino animal. Por esta razón, no han dejado de llover homenajes y mensajes de duelo alrededor del mundo.

Leonardo DiCaprio, también embajador de paz de la ONU, rindió homenaje a la conservacionista en un mensaje en Instagram, destacando su dedicación a la defensa del medio ambiente.

“Hoy hemos perdido a una verdadera heroína de nuestro planeta, una fuente de inspiración para millones de personas y una querida amiga. Durante décadas, Jane recorrió el mundo con una energía inagotable, despertando en las nuevas generaciones la admiración por la naturaleza. Dirigió sus mensajes directamente a las generaciones jóvenes, inculcándoles esperanza, responsabilidad y la convicción de que cada persona puede marcar la diferencia”, expresó el actor.

La comediante Ellen DeGeneres publicó en Instagram un fragmento de su antiguo programa Ellen en el que entrevistó a Jane Goodall en 2019. "Gracias, Jane, por todo el bien que has hecho. Has roto barreras para las mujeres de todo el mundo".

Jane Fonda, actriz y activista comprometida, expresó en la misma red social su conmoción por el fallecimiento de Goodall. Fonda entrevistó a la naturalista para la revista Interview en 2016, y ambas intercambiaron opiniones sobre activismo, los desafíos ambientales y su filosofía de vida.

"La quería mucho. Creo que la mejor manera de honrar su vida es tratar a la tierra, y a todas sus criaturas, como si fueran nuestra propia familia, con amor y respeto", escribió.

Otra personalidad en pronunciarse fue el príncipe Harry, quien tenía una relación cercana con Goodall.

“La Dra. Jane Goodall fue una visionaria humanitaria, científica, defensora del planeta y una gran amiga para nosotros. Su compromiso por transformar vidas trascendió lo que el mundo pudo ver y también lo que nosotros personalmente experimentamos. Nos honró al tener a nuestro hijo Archie en sus brazos cuando nació y siempre mostró cariño y generosidad hacia quienes tuvimos el privilegio de conocerla. La extrañaremos profundamente", expresó en un comunicado en conjunto con su esposa, Meghan Markle.

Políticos y líderes globales como el ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la filántropa Melinda Gates.

Temas
Te puede interesar

Raphael emite comunicado urgente luego de cancelar concierto en Murcia

Belinda reacciona a declaraciones de Lupillo Rivera sobre presunto romance

Acusan al Daily Mail de espiar en 2003 al príncipe William

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Te puede interesar

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
EEUU/PARO PRESUPUESTARIO

Gobierno prepara recortes permanentes de gastos tras boicot de demócratas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami. 
REACCIÓN

Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

La alcaldesa Daniella Levine Cava y la comisionada Eileen Higgins hablan en rueda de prensa.
ELECCIONES

Daniella Levine Cava respalda a Eileen Higgins para alcaldía de Miami

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves