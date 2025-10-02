Fallece a los 91 Jane Goodall, experta que llevó los chimpancés al cine

MIAMI.- Jane Goodall, la experta mundial en chimpancés , cuyo trabajo fue documentado en más de 40 documentales, falleció este miércoles en Los Ángeles a los 91 años. La noticia la dio a conocer el Instituto a su nombre en un comunicado de prensa.

“Esta mañana recibimos la noticia del fallecimiento por causas naturales de la Dra. Jane Goodall DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Instituto Jane Goodall. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos”, expresaron.

El trabajo de Goodall queda registrado con detalle en el documental ganador de dos premios Emmy Jane (2017), que recopila 140 horas de imágenes inéditas del archivo de National Geographic. También fue protagonista de otros 40 documentales para Animal Planet, Disney Nature y otras cadenas.

En 2023, estrenó la película en formato IMAX Jane Goodall: Razones para la esperanza, que exploró sus proyectos de restauración de los hábitats naturales. Además, prestó su voz a series animadas como Los Simpson y Los Thornberrys.

Nacida en Hampstead, Londres, viajó a Kenia en 1957 y pronto comenzó a trabajar con el antropólogo Louis S.B. Leakey. Se hizo famosa por ponerles nombres a los chimpancés con los que trabajaba, en lugar de numerarlos como era la práctica usual.

Celebridades y líderes globales rinden tributo

El trabajo de Goodall inspiró a millones de personas a preocuparse por el cuidado de los primates y el reino animal. Por esta razón, no han dejado de llover homenajes y mensajes de duelo alrededor del mundo.

Leonardo DiCaprio, también embajador de paz de la ONU, rindió homenaje a la conservacionista en un mensaje en Instagram, destacando su dedicación a la defensa del medio ambiente.

“Hoy hemos perdido a una verdadera heroína de nuestro planeta, una fuente de inspiración para millones de personas y una querida amiga. Durante décadas, Jane recorrió el mundo con una energía inagotable, despertando en las nuevas generaciones la admiración por la naturaleza. Dirigió sus mensajes directamente a las generaciones jóvenes, inculcándoles esperanza, responsabilidad y la convicción de que cada persona puede marcar la diferencia”, expresó el actor.

La comediante Ellen DeGeneres publicó en Instagram un fragmento de su antiguo programa Ellen en el que entrevistó a Jane Goodall en 2019. "Gracias, Jane, por todo el bien que has hecho. Has roto barreras para las mujeres de todo el mundo".

Jane Fonda, actriz y activista comprometida, expresó en la misma red social su conmoción por el fallecimiento de Goodall. Fonda entrevistó a la naturalista para la revista Interview en 2016, y ambas intercambiaron opiniones sobre activismo, los desafíos ambientales y su filosofía de vida.

"La quería mucho. Creo que la mejor manera de honrar su vida es tratar a la tierra, y a todas sus criaturas, como si fueran nuestra propia familia, con amor y respeto", escribió.

Otra personalidad en pronunciarse fue el príncipe Harry, quien tenía una relación cercana con Goodall.

“La Dra. Jane Goodall fue una visionaria humanitaria, científica, defensora del planeta y una gran amiga para nosotros. Su compromiso por transformar vidas trascendió lo que el mundo pudo ver y también lo que nosotros personalmente experimentamos. Nos honró al tener a nuestro hijo Archie en sus brazos cuando nació y siempre mostró cariño y generosidad hacia quienes tuvimos el privilegio de conocerla. La extrañaremos profundamente", expresó en un comunicado en conjunto con su esposa, Meghan Markle.

Políticos y líderes globales como el ex presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la filántropa Melinda Gates.