Familia de Amaia Montero habla sobre su salud

"Va mejor y está bien", aseguró la fuente quien también agregó que la cantante se ha refugiado en la música, lo que la ha ayudado a concentrarse en su carrera. "Es su mayor ilusión y está volcada en el curro, que toda salga bien", comentó.

Amaia había dejado en su Instagram pistas de su nueva producción musical. Sin embargo, el 14 de octubre la artista publicó un selfie en blanco y negro, en donde su cara refleja cansancio y tristeza. La fotografía la acompañó con un mensaje que decía: "¿Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

Inmediatamente sus seguidores comenzaron a dejar mensajes de apoyo y ánimo, aunque no recibieron respuestas.

A los pocos días, su hermana emitió un breve comunicado en el que aseguraba que Amaia pasaba por un momento complicado, y que en su momento ella explicaría lo que había ocurrido. Idoia agregó que a la artista le afectó las críticas que hicieron sobre su aspecto en un video que publicó y que la muerte de su padre sigue siendo un hecho difícil de superar.

La última publicación de la compartió la cantante fue la portada de su nuevo álbum.