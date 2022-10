Hermana de Amaia Montero: "No pasa su mejor momento"

En ese sentido, sus voceros indicaron: "Se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh".

No obstante, ahora la hermana de Amaia Montero rompió en silencio en declaraciones a al programa Espejo Público.

"No está pasando por su mejor momento", dijo Idoia Montero, agradeciendo las muestras de apoyo que le han hecho.

Acerca de qué es específicamente es lo que le pasa a la cantante de 46 años dijo que prefería que fuera ella quien lo explicara de manera pública.

El fin de semana, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh encendió las alarmas tras publicar una selfie dos veces donde se le ve desmejorada, el cabello corto como nunca antes y despeinada.

Escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Una seguidora le preguntó en la sección de comentarios: "Hola reina, ¿Cómo te sientes?", y la respuesta de Amaia aumentó la preocupación: "Destruida".

Pero las publicaciones continuaron. En Instagram Stories compartió la cita: "Querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?".