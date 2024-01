Familia de Christian Oliver solicita ayuda para repatriar cuerpos tras accidente aéreo

Hasta los momentos han logrado reunir casi 98.000 dólares.

Jessica Klepser, ahora viuda del actor, emitió un comunicado a través de la cuenta de Instagram de WundaBar Pilates, empresa de la que es directora regional en California, en el que abordó la tragedia, agradeció el apoyo que ha recibido y solicitó respeto en estos momentos.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico accidente aéreo del 4 de enero de 2024, que cobró la vida de nuestros queridos familiares. Nuestras hijas, Madita (12 años) y Annik (10), junto con su padre Christian, regresaban de unas vacaciones en el Caribe cuando el avión monomotor en el que viajaban tuvo problemas con el motor y cayó al océano. Desafortunadamente, los cuatro pasajeros del pequeño avión no sobrevivieron", inicia el mensaje.

La publicación también aborda la personalidad de las pequeñas y cómo desde temprana edad destacaban en su entorno.

"Madita, una vibrante estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Louis Armstrong, era conocida por su espíritu animado y se destacaba en lo académico, la danza, el canto y las actuaciones. Annik, una estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Wonderland Ave, fue reconocida por su comportamiento amable, pero fuerte. Ella siempre era la primera en ofrecer una palabra amable o un abrazo reconfortante. Sus pasiones incluían el baloncesto, la natación y diversas formas de arte", explica.

Asimismo, señala que el espíritu de ambas infantes y su risa será recordada siempre en la familia y en cada persona que tuvo la oportunidad de compartir con ellas.

Asimismo, se destacó que al actor le sobreviven Jessica, sus padres y una hermana que vive en Alemania.

El accidente

La tarde del 5 de enero trascendió que al oeste de la isla Petit Nevis, cerca de Bequia, una avioneta con rumbo a la isla Santa Lucía se precipitó en el océano luego de presentar fallas en su motor. Aunque el piloto alertó a las autoridades sobre las irregularidades de la aeronave, no pudo hacer un aterrizaje de emergencia.

La policía de San Vicente y las Granadinas todavía no informa cuál fue la causa que provocó la falla.

Tanto el actor, sus hijas como el piloto fallecieron en el suceso.

El actor de 51 años, nacido en Alemania, participó en cine y televisión, como Speed Racer (Meteoro), de 2008, y The Good German (El buen alemán), un filme de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial de Steven Soderbergh protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett.

También fue parte de la segunda temporada de la serie de la década de 1990 Saved by the Bell: The New Class (Salvados por la campana). Dio vida a un estudiante de intercambio suizo llamado Brian Keller.