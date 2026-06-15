Familia de Oliver Tree no heredaría su patrimonio, según última voluntad del cantante

Subtronics y Oliver Tree actúan en la carpa Sahara durante el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 el 12 de abril de 2026 en Indio, California.

MIAMI.- Previo a suscitarse su muerte, el cantante Oliver Tree había abordado sus deseos sobre su patrimonio. En una entrevista que concedió el 24 de abril en el programa Zach Sang Show, el intérprete señaló que el dinero que quedara a su nombre fuera destinado a artistas emergentes.

"Cuando muera, está establecido en mi testamento que cuando pase, mi familia, nadie va a recibir ni un centavo; si tengo una esposa o hijos o lo que sea, no van a recibir ni un maldito centavo", manifestó semanas atrás el artista.

Aunque al momento de su muerte, Tree no estaba casado ni tenía hijos, sí había reflexionado sobre cómo apoyaría a su descendencia. "Voy a llevar a mis hijos a la universidad, ese es el acuerdo. Pero no van a tener todo servido. Están atendidos ‘porque mi papá trabajó en algunas cosas en los 2000’”, declaró sin imaginar que perdería la vida dos semanas después.

Fundación

En la entrevista, Oliver Tree señaló que sus planes eran apoyar a artistas emergentes a través de una fundación que creó.

"La idea es que cuando muera, todo el dinero vuelva a los artistas. Así que creé una fundación. Se llama Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses".

"Está configurada para que básicamente los intereses generados por mi música alimenten principalmente eso, pero también hay espacio para otro dinero, porque cuando muera, mi arte seguirá generando regalías, y probablemente valdrá más de lo que vale ahora", expuso.

Tree también enfatizó que tras su muerte, el acervo artístico se revalorizaría pues las personas suelen valorar más los contenidos.

"La gente por fin va a apreciar mis estúpidos videos, mis estúpidas canciones; eso es cuando la gente te aprecia, cuando ya no estás. De todas formas, puede que no, ni siquiera importa... el arte seguirá generando dinero pase lo que pase", concluyó.

Accidente aéreo

El domingo 8 de junio trascendió que el helicóptero en el que viajaba Oliver Tree en Río de Janeiro colisionó con otra aeronave, provocando la caída inmediata y la muerte de los pasajeros, entre ellos cuatro amigos del músico y dos pilotos.

Tree estaba en Brasil por una presentación que ofreció el 6 de junio en San Pablo, como parte de su primera gira mundial.