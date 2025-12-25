Familia real de Reino Unido asiste a tradicional servicio de Navidad de Sandringham

El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025.

MIAMI.- La mañana del 25 de diciembre, el rey Carlos III y la reina Camila encabezaron la tradicional caminata al servicio matutino en la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, lugar en el que desde hace décadas la familia real británica ha celebrado la Navidad.

Tras los reyes, la princesa Ana y su esposo, sir Tim Laurence, asistieron también Kate Middleton y el príncipe William con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis .

La princesa Beatriz y la princesa Eugenia también estaban entre el grupo junto a sus esposos, mientras que sus padres, el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, fueron excluidos de la reunión después de que los títulos de Andrés fueran despojados en medio de un renovado interés en sus conexiones con Jeffrey Epstein.

El príncipe Eduardo y Sofía, duque y duquesa de Edimburgo, con sus hijos, Lady Louise y James, conde de Wessex, y Zara y Mike Tindall con sus hijas, Mia y Lena, fueron el resto de los familiares que estuvieron presentes.

"El paseo de la familia real hacia y desde la Iglesia de Santa María Magdalena siempre atrae a simpatizantes, y a veces la familia real se detiene a charlar. Después del servicio religioso, almuerzan un pavo de Norfolk y sintonizan el programa para ver el discurso anual del Rey por televisión esa tarde", reseña People.