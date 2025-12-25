jueves 25  de  diciembre 2025
REALEZA

Familia real de Reino Unido asiste a tradicional servicio de Navidad de Sandringham

El expríncipe Andrés y Sarah Ferguson fueron excluidos de la reunión después de que los títulos de Andrés fueran despojados en medio del escándalo de Jeffrey Epstein

El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025. 

AFP/Henry Nicholls
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La mañana del 25 de diciembre, el rey Carlos III y la reina Camila encabezaron la tradicional caminata al servicio matutino en la Iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate, lugar en el que desde hace décadas la familia real británica ha celebrado la Navidad.

Tras los reyes, la princesa Ana y su esposo, sir Tim Laurence, asistieron también Kate Middleton y el príncipe William con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis .

Escena del filme El Expreso Polar. 
PLATAFORMAS

Películas para disfrutar con la familia en Navidad
Los príncipes William, George y Louis, junto a las princesas Charlotte y Catherine llegan para asistir al quinto servicio anual de villancicos Juntos en Navidad en la Abadía de Westminster, Londres, el 5 de diciembre de 2025.
REALEZA

Príncipes de Gales comparten postal de navidad familiar

La princesa Beatriz y la princesa Eugenia también estaban entre el grupo junto a sus esposos, mientras que sus padres, el expríncipe Andrés y Sarah Ferguson, fueron excluidos de la reunión después de que los títulos de Andrés fueran despojados en medio de un renovado interés en sus conexiones con Jeffrey Epstein.

El príncipe Eduardo y Sofía, duque y duquesa de Edimburgo, con sus hijos, Lady Louise y James, conde de Wessex, y Zara y Mike Tindall con sus hijas, Mia y Lena, fueron el resto de los familiares que estuvieron presentes.

"El paseo de la familia real hacia y desde la Iglesia de Santa María Magdalena siempre atrae a simpatizantes, y a veces la familia real se detiene a charlar. Después del servicio religioso, almuerzan un pavo de Norfolk y sintonizan el programa para ver el discurso anual del Rey por televisión esa tarde", reseña People.

