Famosos apoyan a Rashel Díaz tras su despido de Telemundo

Adamari López fue una de las palabras en escribirle a Rashel Díaz en su Instagram: "Mi Rashe eres una gran compañera, sabes que te admiro y te respeto en todos los aspectos. Fuiste y seguirás siendo líder en todo lo que hagas. Te aprendí tanto y me quedo aún más por aprender. Se el amor y la entrega que le pones a todo lo qué haces. Gracias por tu amistad, consejos, risas, bailes, por la complicidad, por estos hermosos 9 años que nos hicieron crear grandes memorias. Dios tiene grandes cosas para ti! Te quiero!".

"La mujer de fuego", Olga Tañón, tampoco quizo quedarse atrás: "Arriba querida @rasheldiaz Dios te continué bendiciendo!!!".

El periodista Ismael Cala también comentó en la publicación en la que Rashel Díaz confirmó su salida de Telemundo.

"Mi bella Rashel. Siempre serás un éxito porque llevas luz y fuerza serena con la fe en Dios que tú misión es conectar con el alma de millones de personas. Te celebro y honro tu íntegra carrera de servicio que ahora solo irá a otro nivel. Bendiciones", afirmó.

La animadora venezolana Maite Delgado envió para Rashel Díaz buenos augurios.

"Mi abrazo querida @rasheldiaz esto será para seguir avanzando y conquistando retos y corazones", subrayó.

Después de varias horas de incertidumbre y especulación, Rashel Díaz usó sus cuentas en las redes sociales para confirmar que, en efecto, ya no estaría frente a las cámaras de Telemundo.

"Hola mi gente hermosa, este mensaje es para confirmarles que sí es cierto lo que han visto publicado, hoy fue mi último día en @unnuevodia, perdonen la demora de mi mensaje pero como se pueden imaginar, después que recibí la noticia por parte de Telemundo, mi primer paso fue hablar con mi familia y comunicarles lo que estaba pasando. Saben que siempre he sido muy clara y honesta con ustedes, y esta no será la excepción", destacó.

Rashel Díaz no escatimó en palabras para explicarles a los usuarios de Internet cómo sucedió todo.

"Esta mañana se me informó después del show que debido a ajustes por la pandemia no seguiría en Un Nuevo Día. De mi parte solo tengo palabras de agradecimiento hacia la cadena Telemundo por cada una de las oportunidades que me dieron en estos 12 años que estuve tratando de dar lo mejor de mí cada mañana en @unnuevodia. A cada jefe que tuve, a cada productor con el cuál trabajé, cada técnico, cada persona que entrevisté, cada compañero de trabajo con los que compartí... Les digo: Graciaaaassss!!! Me los llevo en mi corazón a todos porque impactaron mi vida de una manera hermosa".

Finalmente, agregó: "Como mujer de Fe que soy, esto lo tomo como un ciclo que termina pero a la misma vez lo recibo como el gran comienzo de muchos sueños que aún me quedan por cumplir, siempre de la mano de Dios