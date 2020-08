Telemundo: Carolina Sandoval revela cómo supo de su despido

"La única verdad de todas las cosas que han dicho es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante siete años por las redes sociales y por la televisión", reveló la periodista venezolana.

Sandoval agregó que recibió una llamada telefónica, pero solo después de que se supiera la noticia, o sea, fue la última en enterarse.

"Luego ¡llamaron por teléfono! Para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a la gente cuando se le muere alguien, cuando se parte un pie... Se los estoy diciendo porque ustedes se lo merecen y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la sopa".

Aún así la presentadora prefiere quedarse con lo mejor de su paso por el programa de noticias de farándula que transmite Telemundo.

"Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia, es lo único que tengo que decir, no estoy ardida. Pero ya sabrán".

Embed

De acuerdo con las informaciones que circularon en las redes sociales y medios de comunicación internacionales, la decisión de Telemundo de sacarla del programa Suelta la sopa estaría relacionada con el hecho de que el 22 de julio, minutos antes de salir al aire el espacio había recibido una llamada de la planta televisiva para decirle que debía hacer el show en vivo desde el estudio.

Aparentemente, Carolina Sandoval prefirió no hacerlo porque le daba miedo contagiarse de coronavirus en un momento en el que su mamá fue diagnosticada con Parkinson.

“Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad. Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval, gracias y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida -la pérdida de nuestro hermoso Oswaldo Sandoval- lo demás es insignificante y pasajero”, explicó.