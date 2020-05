Héctor Sandarti: "Yo me imaginaba jubilándome de Telemundo"

"No dejo Telemundo por otro proyecto, la decisión no fue mía... pero confío en que próximamente habrá algo, tengo un agente que además es mi gran amigo, él se puso a avisar a todo el mundo que estoy libre", contó Héctor Sandarti.

Además, el guatemalteco agregó que está abierto a cualquier proyecto televisivo, en México, Guatemala o en cualquier país.

Héctor Sandarti también admitió que si Telemundo lo llamara de nuevo a regresar a Un Nuevo Día, sí regresaría, "Soy el hombre menos rencoroso del mundo", expresó.

Refirió que se enteró de su salida a Telemundo un día antes: "Gracias a Dios me dieron la oportunidad de despedirme de ustedes", argumentó.

Héctor Sandarti destacó que ama Miami, por su mezcla de culturas, pero que regresará a México para ver opciones y posibilidades desde el país vecino.

Muchos comentaban que el conductor partía porque se llevaba mal con sus compañeras. Sin embargo, el conductor negó que esto estuviera pasando, al contrario recordó lo bien que se llevaba con sus compañeras del programa.

Para el presentador Héctor Sandarti fue un shock, según dijo la noticia menos esperada de su vida. "Estaban tan convencidos y contentos de que yo era una gran opción, me sentía tan querido y valorado que lo que menos imaginaba era dejar así el programa", contó.

Héctor Sandarti argumentó que también fue una gran lección, "Uno pone y Dios dispone", dijo. "Si de algo yo me siento experto es de los cambios, ahora tengo más experiencia después de esta situación", "Fue un Dios mío, cómo se lo explico a mi familia", aclaró.

Acerca de si regresa a Guatemala dijo: "A Guatemala siempre voy a ver a mi familia y a comer frijolitos volteados, pero México es mi residencia".

"Somos muchos los que perdimos el trabajo, el negocio, a los que les redujeron el salario", dijo. "Al igual que muchos pasé por un momento de shock, de desesperación, si yo estuviera solo vendería todo y compraría una casita en Antigua, Guatemala, pero tengo familia y dependen de mi, tenía un peso muy fuerte el decirle a mi esposa que se había terminado mi contrato en el show", dijo.

Héctor Sandarti además agregó que vivió un duelo terrible, "He llorado tanto ese viernes que para las 3 de la tarde que se había secado la última lágrima me ha entrado una paz... ¡la paz de Dios!, una paz que no se puede entender, que hay alguien que maneja los hilos y está encargado de una megaproducción fabricada a tu favor", dijo.

"Me voy agradecido con Telemundo, me dio los mejores años de mi vida, con un enorme agradecimiento, fue una súper experiencia, espero que decidan un día volver a tomarme en cuenta en sus próximos proyectos, me voy con la frente en alto, las manos limpias y lleno de agradecimiento".

Telemundo da su versión

Horas después del adiós del presentador a la planta televisiva, Telemundo envió su declaración a DIARIO LAS AMÉRICA S sobre el tema.

"Héctor Sandarti, co-presentador de Un Nuevo Dia por los últimos dos años, está saliendo del galardonado programa mañanero de Telemundo. Estamos muy agradecidos por la dedicación, carisma y gran profesionalismo que le aportó al programa, lo cual estamos seguros le continuará trayendo gran éxito en sus futuros proyectos", precisó la gerencia de comunicaciones del canal.