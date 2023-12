Famosos celebran la historia de la Navidad en Florida

En esencia, las fiestas nos invitan a conectarnos con la generosidad, el amor y el agradecimiento y esa es la premisa de este evento que se celebra desde el año 1958. No es un show común y corriente definitivamente. Un impresionante coro en vivo, una orquesta compuesta más de 50 músicos, y los increíbles artistas de Voices of Liberty, todos acompañando a un narrador que cuenta la historia de la Navidad.

Este año, Luis Fonsi, el intérprete puertorriqueño con siete récords mundiales Guinness por su tema “Despacito”, abrió con la presencia de latinos en la lista de célebres narradores. Entre otros también estará Eva Longoria, el ganador del Oscar, Brendan Fraser, Joey McIntyre, Sterling K. Brown, Jordan Fisher, Steven Curtis Chapman, Audra McDonald y Lisa Ling.

No es una exageración decir que la atmósfera que se crea entre la historia, las voces y las trompetas heráldicas es impresionante y conmovedora.

Anualmente, el Candlelight Processional se celebra un par de fechas en Disneylandia y toda la temporada navideña en Epcot, en el marco de su Epcot International Festival of the Holidays, durante el cual los visitantes pueden disfrutar de platillos navideños de distintos países, cuentacuentos, encuentros con Santa y otras actividades festivas que cierran con este concierto conmovedor.

Hay que decir que este evento, que se llevará a cabo hasta el 30 de diciembre está incluido dentro de la entrada general al parque, pero para garantizar un lugar reservado, los visitantes pueden adquirir un paquete de cena de Navidad que lo incluye.

Año nuevo, show nuevo

Y diciembre también ha sido el mes propicio para presentar un nuevo show nocturno en Epcot. Se trata de “Luminous The Symphony of Us”, un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales, fuentes, luces y música que busca generar una conexión entre distintos momentos de nuestra vida, desde la infancia, hasta la experiencia del amor incondicional que se siente cuando nos convertimos en padres.

Al repertorio de piezas originales compuestas expresamente para este espectáculo, se suman canciones emotivas de distintas películas de Disney, como “You’ll Be in My Heart”, de Tarzán, o “You've Got a Friend in Me” de Toy Story, con el desafío de conquistar a los exigentes visitantes de este parque, que ya han manifestado cierta inconformidad porque esperan espectáculos más creativos.

Con este lanzamiento también se celebró el natalicio de Walt Disney, quien ha sido conmemorado con una nueva escultura que espera acompañar a los visitantes en sus post en redes y fotografías familiares.