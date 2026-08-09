Museo en París expone fósiles de dinosaurios de hace 140 millones de años

El Museo Nacional de Historia Natural de París organiza una exposición temporal en la que rescata fósiles de dinosaurios de hace 140 millones de años para mostrar a los visitantes los animales que poblaban lo que hoy es Francia.

PARÍS.- El Museo Nacional de Historia Natural de París ha recuperado fósiles de dinosaurios de hace 140 millones de años para mostrar, en una exposición temporal, los animales que poblaban lo que hoy es Francia.

La muestra, titulada Sobre el rastro de los dinosaurios, expone fósiles de animales como cocodrilos, tortugas o dinosaurios, además de plantas de la época. Igualmente, dispone de recursos audiovisuales y juegos infantiles para enriquecer la visita.

El museo hace especial hincapié en la importancia que han tenido los departamentos de Charente y Charente Marítimo, al oeste de Francia, porque allí los paleontólogos han realizado numerosos hallazgos de fósiles que permiten conocer el hábitat en aquel momento de la historia.

Gracias a la investigación científica se sabe que hace 140 millones de años el norte de la región de Nueva Aquitania, con capital en Burdeos, estaba cubierto de pantanos, lagunas y ríos donde vivían cocodrilos, peces, tortugas y mamíferos de pequeño tamaño junto a grupos de dinosaurios.

De hecho, en esta región se han encontrado 10.000 huesos y 70.000 fragmentos óseos que, junto a 80.000 restos de tamaño inferior a los diez milímetros, conforman "el mayor conjunto paleontológico del inicio del Cretácico en el mundo", indica el Museo Nacional de Historia Natural de París.

Muestra

La exposición, ubicada en la primera planta de la Gran Galería de la Evolución, se estructura en cinco ejes temáticos, sobre el Jurásico y el Cretácico.

El recorrido comienza con una explicación de la transición entre el segundo y el tercer período de la era mesozoica, cuando el mar comenzó a perder terreno en favor de los continentes, que emergieron y se poblaron de dinosaurios.

La muestra exhibe igualmente a través de vídeos tres yacimientos de investigación paleontológica en Charentes y, luego, una simulación de un laboratorio donde los visitantes pueden comprender mejor cómo se desarrolla la investigación científica.

Pasado el ecuador de la exposición, se presenta la flora y la fauna de Charentes al inicio del Cretácico y, para terminar, se explica que, gracias a los últimos descubrimientos científicos, el paso entre la segunda y la tercera era mesozoica no está marcado por una extinción abrupta de especies, sino por una transición gradual impulsada por cambios medioambientales complejos que dieron paso a nuevas plantas y animales.

FUENTE: EFE