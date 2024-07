Fanáticos critican espectáculo de Shakira en el medio tiempo de la Copa América

"¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente!", señaló la Conmebol cuando anunció que la colombiana se presentaría.

Sin embargo, para muchos la presentación dejó solo decepción.

Shakira en el medio tiempo

Al mejor estilo de Las Vegas, Shakira entró al campo luego de que Michael Buffer la anunciara con su célebre frase Let's get ready to rumble. Y como si se tratara del Super Bowl, la barranquillera se mantuvo en medio de una escenografía que contó con juego de luces, un gran cuerpo de baile y hasta efectos en pantalla que evocaban diversas gemas preciosas, temática de su reciente álbum de estudio Las mujeres ya no lloran.

Su primera interpretación fue Hips don´t lie y saludó al público en inglés. Posteriormente, dijo en español: "¿Cómo están los colombianos? ¿Y los argentinos? Qué noche".

Seguidamente, cantó Te Felicito, TQG en solitario, pese a que Karol G se encontraba en el evento, y cerró con Puntería.

Durante la presentación, la cámara dejó ver que la artista estaba haciendo un playback de sus canciones, lo que despertó el descontento de muchos en redes sociales, pues en otras oportunidades había cantado en vivo.

Por otra parte, la duración de su espectáculo también decepcionó a los espectadores, quienes asumieron que se trataría de un momento más largo, como lo fue durante su presentación en el half time del Super Bowl LIV, o los espectáculos en la Copa del Mundo Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Shakira cantó apenas siete minutos, pese a que la Conmebol le dio 10 para el desarrollo de su actuación. La entidad no quería que se extendiera el periodo reglamentario del medio tiempo de los partidos de fútbol, que tiene una duración de 15 minutos.

Según El Clarín, la colombiana cobró 2 millones de dólares.

Salud del padre de Shakira

Posterior a la presentación, trascendió que presuntamente Shakira no se encontraba concentrada en el espectáculo debido a que horas antes su padre, William Mebarak Chadid, había sido ingresado nuevamente a un centro médico debido al deterioro de su salud.

Según la revista Semana, Shakira salió directo a Colombia tras concluir su show.

Hasta los momentos no hay mayor información sobre el estado del hombre de 92 años, quien hace menos de un mes fue internado de emergencia en Barranquilla por su vulnerable estado.

En 2023, Shakira confesó que durante su separación, su padre sufrió un accidente en Barcelona lo que originó que su salud se debilitara.

"Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", señaló.