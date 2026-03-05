jueves 5  de  marzo 2026
Fanáticos de Harry Styles visitan en masa pueblo natal del cantante

Debido a la atracción generada, la asociación Holmes Chapel Partnership comenzó a ofrecer visitas casi diarias en 2024, deteniéndose en lugares con Styles

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

AFP/Ben Stansall

AFP/Ben Stansall

HOLMES CHAPEL.- Con su secular iglesia, sus pubs y sus pintorescos comercios, Holmes Chapel se parece a muchos pueblos ingleses. Pero desde que uno de los suyos, Harry Styles, se convirtió en estrella de la música, tras pasar por el grupo One Direction, nada es como antes.

Fans de todo el mundo, apodados "Harries", acuden en masa a esta pequeña localidad del noroeste de Inglaterra, cerca de Mánchester. Vienen durante todo el año para recorrer los pasos del excantante de One Direction, que ha seguido teniendo éxito como solista con temas como Watermelon Sugar o As It Was.

Las últimas semanas han sido especialmente animadas, ya que el cantante, de 32 años, lanza este viernes un nuevo álbum y ofrecerá un único concierto en Mánchester.

"¡He esperado este día durante tanto tiempo!", exclama Elena García, una española de 21 años, que vino con dos amigas, también estudiantes en Liverpool.

El trío se dirigió a la estación del pueblo, donde la taquilla se ha convertido en una especie de santuario, y luego a la panadería donde Harry Styles trabajó durante un tiempo.

También fueron al viaducto donde, desde hace años, los fans dejan constancia de su visita. El propio cantante escribió su nombre allí en el documental sobre One Direction, This Is Us, estrenado en 2013.

También existen rumores de que la estrella del pop habría dado su primer beso junto a las paredes de ese viaducto de 23 arcos y 180 años de antigüedad, conocido como el "Muro de Harry".

"Tener tu nombre en el muro es algo importante", asegura Katharina, una alemana de 22 años.

Guías expertos

Holmes Chapel, que cuenta con unos 7.000 habitantes, ha recibido a miles de fans en los últimos años. Debido a la atracción generada, la asociación Holmes Chapel Partnership comenzó a ofrecer visitas casi diarias en 2024, con once guías, deteniéndose en diferentes lugares relacionados con la estrella del pop.

La campaña de reclutamiento de guías atrajo a más de 100 candidatos, incluidos 30 del extranjero.

"Fue simplemente fenomenal", cuenta Peter Whiers, que dirige la asociación. "La gente llegaba todo el día" para unirse a las visitas, añade. "Nos costaba satisfacer las demandas", puntualiza.

La camarera Chloe Thomason, de 24 años y fan de Styles, formó parte de los guías contratados tras aprobar un examen de 80 preguntas sobre la estrella y Holmes Chapel. La joven, de la ciudad vecina de Congleton, recuerda a visitantes llegados de todo el mundo.

"Me encantaba escuchar la historia de cada uno. Cómo habían descubierto a Harry, si eran fans nuevos o antiguos", relata.

Ahora las visitas se realizan sin guía, con un mapa especialmente diseñado. También existe un recorrido en línea.

"Bastante aburrido"

Styles, que nació en Redditch, a unos 150 km, se instaló en Holmes Chapel con su familia cuando era un niño. Cuando tenía 16 años, tomó un tren hacia Londres para participar en las audiciones de The X Factor en 2010. Durante el programa, describió a su pueblo como "bastante aburrido", pero también "pintoresco".

Su vida cambió ese año, cuando fue elegido para formar parte de One Direction. El grupo anunció su separación a finales de 2015 y sus miembros emprendieron carreras en solitario, pero ninguno alcanzó tanto éxito como Styles.

Liam Payne, otra de las estrellas del grupo, murió en 2024 en Buenos Aires, a los 31 años de edad.

En Holmes Chapel, la estación del pueblo luce ahora un mural de Styles, realizado por dos artistas locales.

No lejos de allí, un restaurante chino, donde Styles habría llevado a la también cantante estadounidense Taylor Swift, cuando fueron pareja brevemente hace más de diez años, también atrae a muchos visitantes.

Graham Blake, jefe de la estación durante 28 años, recuerda al joven camino a la capital británica. "Sabía que tenía talento. Cantaba en el andén", cuenta a la AFP.

Pero deja claro que "nunca habría imaginado que alcanzaría las cimas donde está hoy".

