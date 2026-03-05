jueves 5  de  marzo 2026
Arrestan a Britney Spears por conducir bajo efectos del alcohol

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció al respecto. También se comprobó que la cantante eliminó la cuenta de Instagram

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

AFP/ Valeria Macon 

AFP/ Valeria Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Britney Spears fue arrestada en Ventura, California, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió la noche del miércoles 4 de marzo, y fue puesta en libertad la mañana de este jueves.

El arresto fue catalogado como "citación y liberación" sin ninguna condición de libertad condicional. Trascendió que la Princesa del Pop deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

El cantante y compositoor colombiano Fonseca.
MÚSICA

Fonseca prepara el concierto más grande de su carrera en Bogotá
El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.
CELEBRIDADES

Fanáticos de Harry Styles visitan en masa pueblo natal del cantante

Por los momentos, la Oficina del Sheriff de Ventura no ha ofrecido detalles sobre la situación.

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó la cuenta de Instagram en algún momento de esta semana.

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

Los 12 arrestados: situación judicial variada entre fianza, comparecencias y retención migratoria.
FRAUDE INVESTIGATIVO

Operativo en Florida deja 12 arrestados por presunto fraude en licencias de seguros

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
CONGRESO

Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Tensiones

EEUU y España protagonizan nuevo desencuentro sobre la cooperación militar contra Irán

