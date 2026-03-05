Arrestan a Britney Spears por conducir bajo efectos del alcohol

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears fue arrestada en Ventura, California, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió la noche del miércoles 4 de marzo, y fue puesta en libertad la mañana de este jueves.

El arresto fue catalogado como "citación y liberación" sin ninguna condición de libertad condicional. Trascendió que la Princesa del Pop deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Por los momentos, la Oficina del Sheriff de Ventura no ha ofrecido detalles sobre la situación.

Tras hacerse público el arresto, un representante de Spears se pronunció: "Este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable", dijo a People.

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles. Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que ella tenga éxito y se sienta bien", agregó.

Según informó People, Britney eliminó la cuenta de Instagram en algún momento de esta semana.