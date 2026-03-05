jueves 5  de  marzo 2026
MÚSICA

Fonseca prepara el concierto más grande de su carrera en Bogotá

El músico explicó que el espectáculo será una celebración de su carrera y de la relación con su público durante más de 25 años de trayectoria

El cantante y compositoor colombiano Fonseca.

El cantante y compositoor colombiano Fonseca.

Cortesía / Sony Music Latin

BOGOTÁ.- El cantautor colombiano Fonseca anunció que ofrecerá el concierto más grande de su carrera en Bogotá, un espectáculo en el estadio El Campín con el que celebrará más de dos décadas de trayectoria y dará inicio a una nueva gira internacional.

El artista, ganador de nueve premios Latin Grammy, contó en una entrevista con EFE que se presentará el próximo 24 de octubre en el principal escenario deportivo de la capital colombiana con un show titulado Fonseca en la Casa, un concierto con el que busca celebrar su carrera en la ciudad donde nació y comenzó su historia musical.

Lee además
El actor estadounidense Eric Dane asiste al estreno en Los Ángeles de la nueva serie de HBO Euphoria en el Cinerama Dome Theatre de Hollywood el 4 de junio de 2019.
DUELO

Anuncian publicación de "My Final Days", memorias póstumas de Eric Dane
Cazzu se presenta en el escenario durante los Premios Juveniles 2022 en el Coliseo de Puerto Rico el 21 de julio de 2022 en San Juan, Puerto Rico. 
POLÉMICA

Lili Estefan y Raúl de Molina se enfrentan en vivo por tema de Cazzu

"Esta ha sido mi casa, aquí nací, aquí crecieron mis sueños y tengo una historia en cada lugar", dijo Fonseca.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fonseca (@fonsecamusic)

El músico de 46 años explicó que el espectáculo será una celebración de su carrera y de la relación con su público durante más de 25 años de trayectoria.

"Queremos pasar por las canciones más importantes de mi repertorio y celebrar esto con la gente que me ha acompañado y me ha apoyado en tantos años", añadió.

El concierto también marca un nuevo paso en la trayectoria del artista, que en los últimos años ha agotado en varias ocasiones escenarios como el Movistar Arena de Bogotá y que, según los organizadores, reunió a más de 100.000 personas en la capital durante su gira más reciente.

Un nuevo ciclo musical

El anuncio coincide además con el inicio de una nueva etapa musical para el artista de tropipop, quien lanzará un nuevo álbum a finales de abril, el primero después de Tropicalia (2024), el cual también formará parte del repertorio del concierto.

"Este 2026 es un año de arrancar un ciclo nuevo", resaltó el artista.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fonseca (@fonsecamusic)

Fonseca adelantó que el tema que dará nombre al disco será una colaboración con "una de las leyendas de la música colombiana" y que tendrá un mensaje que considera "especialmente importante".

De este trabajo ya se conocen algunos sencillos, entre ellos Nunca me fui, junto a Rubén Blades; Venga lo que venga, con Rawayana, y Enamorarte mil veces, con Manuel Medrano.

Gira internacional

El concierto en El Campín marcará también el inicio de una nueva gira internacional, con la que el artista espera volver a recorrer distintos países tras su paso por Bogotá.

Aunque todavía no ha adelantado qué ciudades harán parte del recorrido, el cantante destacó la conexión especial que mantiene con el público latino en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde muchos seguidores viven lejos de su país de origen.

En esos escenarios, explicó, los conciertos suelen estar cargados de emoción porque las canciones se convierten en un vínculo con la tierra que dejaron atrás.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fonseca (@fonsecamusic)

"Si uno lleva 20 años fuera de su tierra, el corazón nunca se va", expresó.

El colombiano defendió la música en vivo como la manera de generar esperanza frente al momento "muy fuerte que estamos viviendo", en relación a las guerras activas en varios lugares del mundo.

"Uno tiene que aferrarse a cosas como la música (...) a esa conexión de mirarte a los ojos con alguien que está cantando una canción que tú escribiste y que ves que le mueve el alma, pues eso no lo vamos a poder reemplazar nunca", afirmó.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Fanáticos de Harry Styles visitan en masa pueblo natal del cantante

Arrestan a Britney Spears por conducir bajo efectos del alcohol

Reyes de España reciben a los Duques de Luxemburgo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy Rodríguez, habla junto al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, este miércoles en Caracas (Venezuela)
Economía

Secretario del Interior de EEUU negocia con Caracas apertura petrolera y minera, una cooperación "sin límites"

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, se encuentra junto a un cartel que muestra una imagen del presidente Donald Trump, mientras habla con la prensa tras una reunión a puerta cerrada con los senadores demócratas en el Capitolio, en Washington, DC, el 3 de marzo de 2026.
CONGRESO

Fracasa en el Senado plan demócrata para frenar acciones de EEUU en Irán

Imagen referencial de una calle de La Habana.
BLOQUEO ENERGÉTICO

Washington dicta medida que impide a bancos cubanos acceder a ingresos de venta de combustible a MIPYMES en Cuba

Caza bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
Conflicto bélico

La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

En Argentina, el atentado contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) por Irán moviliza en cada aniversario miles de personas, como esta en el barrio porteño de Once 
JUSTICIA ARGENTINA

Acusan a jerarcas de Irán de planificar y ejecutar atentado contra AMIA, hay 10 imputados

Te puede interesar

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. video
EEUU

Trump sustituye a la secretaria de Seguridad Nacional y anuncia un nuevo nombre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, firma el documento en Doral, Florida. 
SEGURIDAD HEMISFÉRICA

Firman acuerdo en Florida para cooperación hemisférica contra el narco, en respaldo a doctrinaTrump

Acusado paquistaní enfrenta la justicia de Estados Unidos por preparar un complot para asesinar a líderes políticos, entre ellos el presidente Donald J. Trump.
JUICIO EN EEUU

Hombre acusado de complot para asesinar a Trump dice que Irán lo presionó

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick es acusada de fraude. 
JUSTICIA

Posponen juicio contra congresista Cherfilus-McCormick por escándalo de fraude millonario a fondos COVID

Vista parcial del Senado de Florida.
DECLARACIÓN DE DERECHOS

Senado de Florida aprueba proyecto del ley para proteger al público frente a Inteligencia Artificial