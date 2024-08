Fanáticos persiguen a Justin Bieber en un hotel de Beverly Hills

Aunque el intérprete de Baby les solicitó con respeto y calmado que no lo siguieran, estos hicieron caso omiso y emprendieron una persecución que a Bieber, quien no tenía un amplio cuerpo de seguridad junto a él, no le gustó.

"En el video pregunta enojado a los adolescentes qué es lo que les parece tan gracioso y les hace señas para que se alejen de él, mientras el personal del hotel parece echarlos por la puerta", reseñó TMZ.

Las fuentes del portal aseguraron que el cantante de 30 años no se expresó con grosería hacia los jóvenes, pero le preocupaba la seguridad de Hailey, quien se encuentra embarazada de su primer hijo. Informantes también han dicho a TMZ que la modelo tiene seis meses de gestación.

Hailey y su familia

Hailey Bieber está disfrutando del proceso de la maternidad. Poco a poco, la modelo ha compartido en redes sociales cómo se prepara para recibir al nuevo integrante de la familia.

Sin embargo, al estar tan enfocada en su familia, la joven de 27 años confesó que se ha alejado de sus padres, Stephen Baldwin y Kennya Baldwin, así como de su hermana Alaia y su tío Alec; debido a que está formando su propio linaje.

"No estoy muy unida a mi familia en este punto de mi vida, porque me siento muy independiente. Estoy formando mi propia familia", dijo en una entrevista que concedió a W Magazine.