miércoles 27  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Shakira pone en venta isla en el Caribe por 30 millones de dólares

La inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la responsable de la venta de la propiedad de la intérprete barranquillera

Shakira actúa en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024.

Shakira actúa en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Mientras Shakira continúa sumando nuevos hitos a su trayectoria profesional, también hace a un lado viejos afectos. La cantautora colombiana ha puesto en venta una isla privada que mantiene al norte de las Bahamas que adquirió en 2006.

Se trata de Bonds Cay, una isla que cuenta con aproximadamente 263 hectáreas y se sitúa a 200 kilómetros de Miami. Su naturaleza virgen está rodeada de aguas turquesas y playas de arena suave.

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Característica de la isla

La inmobiliaria Corcoran CA Christie Bahamas es la responsable de la venta de la propiedad de la intérprete barranquillera, la cual está valuada en 30 millones de dólares. La empresa describe Bonds Cay como un refugio en el que sus futuros dueños podrán hallar privacidad y tranquilidad.

“Una oportunidad extraordinaria para adquirir Bonds Cay, una espectacular isla privada de 263 hectáreas en el norte de las Bahamas, ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de Miami”, reza la página oficial de la inmobiliaria Corcoran.com.

La isla cuenta con 21 kilómetros de costa, acceso para yates, jets privados y helicópteros.

“La variada topografía de la isla incluye colinas onduladas, áreas planas edificables y una exuberante vegetación autóctona, ofreciendo el escenario perfecto para una finca privada de lujo, un eco-resort o un desarrollo residencial de marca”, añade la web.

Previo a que Shakira la comprara, la isla fue propiedad del músico británico Roger Waters, bajista de Pink Floyd.

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