Fans de Pink reaccionan ante sus comentarios sobre racismo

Eilish intentó explicar, en términos simples, por qué decir "Todas las vidas importan" es incorrecto e hiriente.

"Nadie dice que tu vida no sea difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ti. Todo lo que haces entonces es encontrar una manera de decir que todo es sobre ti", escribió Eilish. "No se trata de ti. Deja de hacer todo acerca de ti. No estás en necesidad. No estás en peligro. Voy a tratar de explicar esto como si fueras un niño", dice la publicación.

Si bien la mayoría de los seguidores de Eilish la elogiaron por hablar a sus fanáticos sobre el privilegio blanco, algunos no entendieron el mensaje y mostraron su descontento cuando Pink compartió el mensaje en su propia página de Instagram. "Entendí totalmente de dónde viene. SIN EMBARGO, como persona con cerebro de abogado, debo decir… cuando seleccionas una raza y dices que ‘esa’ raza importa".

"TÚ estás diciendo implícitamente también que otras razas no son tan importantes", argumentó una persona. "Se infiere automáticamente. Creo que esto hace que esta situación sea una injusticia al colocarla en la categoría #blacklivesmatter. ¡Esto podría sucederle a CUALQUIERA DE NOSOTROS! ¡Esa es la atrocidad! Ese es el problema REAL. No se trata de raza".

Pink no se contuvo en su respuesta. "Eres el epítome del privilegio blanco", escribió en Instagram. "Y la parte más triste es que ni siquiera te escuchas y probablemente nunca lo harás", agregó. Otro comentarista decidió no discutir ninguno de los temas que Pink mencionó, sino que la llamó "estúpida". "Qué comentario tan perspicaz y útil", agregó.