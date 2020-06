Resurge vídeo de Meghan Markle acerca del racismo

En el vídeo, Markle asegura que es "birracial", ya que su padre -Thomas Markle- es blanco y su madre -Doria Ragland- es afroamericana.

"La mayoría de la gente no puede decir con qué me mezclo, y gran parte de mi vida me ha parecido una mosca en la pared. Y entonces, algunos de los insultos que he escuchado, o los chistes realmente ofensivos, o los nombres, me han golpeado de una manera muy fuerte", dijo Markle, quien también aseguró que su madre también se ha visto afectada por el racismo. “Sabes, hace un par de años, escuché a alguien llamar a mi madre con la palabra N”.

Pese a ello, Markle aseveró que se siente orgullosa de sus orígenes. "Estoy realmente orgullosa de mi procedencia y hacia dónde voy, pero sí, espero que para cuando tenga hijos, la gente tenga una mentalidad aún más abierta de cómo están cambiando las cosas y de tener un mundo mixto es de lo que se trata", concluyó la esposa del príncipe Harry.

Como se mencionó al principio, este vídeo fue publicado en 2012. El motivo del mismo fue una campaña que hizo la organización benéfica Erase the Hate: "I wont´t stand for racism".

Hoy, ocho años después, Meghan Markle -de 38 años de edad y quien ahora mantiene un vínculo con la corona británica- debe lidiar con el racismo.