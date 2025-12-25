"Feliz Navidad" de José Feliciano hace historia en el Holiday 100 de Billboard

José Feliciano se presenta antes de un partido entre los Mets de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh en el Citi Field el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Feliz Navidad , de José Feliciano , se ha convertido en un clásico de la navidad no solo en Latinoamérica sino también en el mundo. La pieza, estrenada en 1970, se ha posicionado en en el Holiday 100 de Billboard, donde se ubica en el puesto N°12 y es la única canción de un artista latino.

El sencillo forma parte del álbum homónimo y fue el productor Rick Jarrard quien lo convenció para que escribiera la canción.

La canción ha sido versionada por Celine Dion, Michael Bublé, Raphael y Gloria Gaynor, e incluso ha llegado al K-pop y al metal.

Y aunque la pieza rescata la alegría de las celebraciones decembrinas, BBC Mundo expone que la inspiración llegó en uno de los momentos más vulnerables y oscuros de su carrera artística.

Historia de la canción

El 7 de octubre de 1968, el intérprete fue invitado a cantar el himno nacional en el quinto partido de la Serie Mundial de Béisbol entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis. Sin embargo la versión con toques de blues, soul y jazz, no fue bien recibida por el público.

Fue atacado y criticado. En 2006, confesó que sintió que la experiencia había arruinado su carrera.

"Arruinó mi carrera. Las emisoras de radio dejaron de hacer sonar mi música. Fue realmente un momento duro para mí", dijo a Associated Press.

Destacó que su intención era resaltar la herencia afrodescendiente del país. "Sobre todo, quería expresar el amor que siento por este país en el que vivo. Cuando eres un pionero, es difícil. Lo hice a mi manera, con sentimiento, con soul".

Dos años después, llegó la canción que le regresaría la esperanza: Feliz Navidad.

"No queríamos sacar un álbum navideño sentimental. Así que decidimos hacerlo de otra manera", dijo a NPR en 2020, durante el 50 aniversario de la pieza.

Señaló que aunque naturalmente está cargada de nostalgia, la melodía alegre le inyecta un toque de emoción.

"Feliciano, miembro de una familia de 11 hermanos, recordó que aquel verano boreal en el que se encerró en los estudios de RCA en Los Ángeles para producir el álbum junto a Jarrard, extrañaba profundamente a sus seres queridos. Pensó entonces en cómo su familia boricua celebraba la Nochebuena: con las parrandas, esos villancicos que los puertorriqueños suelen cantar de casa en casa y que, a diferencia de los que se entonan en EE.UU., se acompañan con los sonidos de los panderos de plena y otros instrumentos como las maracas y el cuatro (similar a una guitarra, pero con 10 cuerdas y un sonido agudo)", reseña BBC Mundo.

Aunque no es la única canción navideña bilingüe, aseveró que solo su pieza podía expresar lo que sentía en ese momento.

"Había otras canciones navideñas que eran bilingües. Por ejemplo, había una canción de Hugo Ríos, 'Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?'. Pero 'Feliz Navidad' era una entidad por sí misma. Expresaba la alegría que sentía en Navidad y, al mismo tiempo, el hecho de que me sentía muy solo. Extrañaba a mi familia, extrañaba cantar villancicos con ellos. Extrañaba toda la escena navideña", dijo a Associated Press.

En 2009, "Feliz Navidad" entró al Salón de la Fama de los Grammy.

El artista de 80 años ha manifestado que la pieza caló en los corazones del mundo porque tiene el poder de unir. "Nadie puede molestarse porque alguien cante Feliz Navidad en español o en inglés", dijo a Today.