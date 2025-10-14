martes 14  de  octubre 2025
MODA

Fendi nombra a Maria Grazia Chiuri como nueva directora creativa

Su primera colección será presentada en la Semana de la Moda otoño-invierno 2026-2027 de Milán en febrero

La diseñadora de moda italiana Maria Grazia Chiuri saluda a la audiencia con la artista italiana Sagg Napoli después de la presentación de Dior de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 como parte de la Semana de la Moda de París, en París el 24 de septiembre de 2024.&nbsp;

La diseñadora de moda italiana Maria Grazia Chiuri saluda a la audiencia con la artista italiana Sagg Napoli después de la presentación de Dior de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 como parte de la Semana de la Moda de París, en París el 24 de septiembre de 2024. 

AFP/Bertrand Guay

PARÍS.- Tras meses de especulaciones, la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, exdirectora artística de las colecciones de mujer de Dior, fue nombrada responsable creativa de Fendi, anunció el martes la firma romana, propiedad del grupo de lujo francés LVMH.

Chiuri, de 61 años, sucede a Silvia Venturini Fendi, heredera de los fundadores de la marca, que supervisaba las líneas de accesorios y hombre desde 1994 y se encargaba de las colecciones de mujer desde la partida del diseñador inglés Kim Jones en octubre de 2024.

Lee además
Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.
HOMENAJE

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Las pantallas muestran a la cantautora estadounidense Taylor Swift aceptando el premio al Mejor video durante los MTV Europe Music Awards (EMA) en el estadio Co-op Live de Manchester, noroeste de Inglaterra, el 10 de noviembre de 2024.
TELEVISION

MTV cierra canales de música en Europa y Brasil

Su primera colección será presentada en la Semana de la Moda otoño-invierno 2026-2027 de Milán en febrero.

"Maria Grazia Chiuri es uno de los mayores talentos creativos de la moda actualmente y estoy encantado de que haya decidido volver a Fendi para seguir expresando su creatividad dentro del grupo", se congratuló Bernard Arnault, director general de LVMH, en un comunicado.

Formada en el Istituto Europeo di Design de Roma, la estilista empezó su carrera en la marca romana en los años 1990, en el departamento de accesorios.

"Vuelvo a Fendi con honor y alegría", comentó Chiuri.

Junto con su compatriota Pierpaolo Piccioli, ahora director artístico de Balenciaga, contribuyó a la fama del bolso Baguette, diseñado por Silvia Venturini Fendi y que desde entonces se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de la firma.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Fendi (@fendi)

Amplia trayectoria

Tras una etapa en Valentino, donde codirigió la casa de 2008 a 2016 junto a Piccioli, tomó las riendas de las colecciones femeninas de Dior en 2016, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el puesto de directora artística de la casa parisina.

Durante nueve años, impuso su visión de la mujer Dior, combinando feminismo, comodidad y elegancia. Multiplicó las colaboraciones con artistas e integró mensajes sociales en sus creaciones.

Este anuncio forma parte de una gran reorganización dentro de la industria de la moda de lujo, en la que Chanel, Dior, Gucci, Balenciaga, Loewe o Versace presentaron recientemente nuevos equipos creativos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Emma Watson desmiente rumores de compromiso

Alec Baldwin y hermano sufren accidente de tráfico en los Hamptons

Miami Beach nombra calle en honor a Gloria Estefan

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril