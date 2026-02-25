Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Ángeles Toledano, talento emergente del flamenco, llega a Miami como parte de la promoción de su nuevo lanzamiento Sangre Sucia. La presentación será el jueves 5 de marzo en el Miami Beach Bandshell. Más información: wl.eventim.us .

The Moss Center

Los éxitos de Elton John cobran vida en The Rocket Man Show, un homenaje liderado por Rus Anderson, el doble oficial del músico de la gira mundial Farewell Yellow Brick Road. El evento será el sábado 28 de febrero. Más información en: www.mosscenter.org.

Escena

Teatro Miami

Azul es un espectáculo unipersonal, compuesto por música, comedia y nostalgia, de Mijail Mulkay basado en Perla Marina de Abilio Estévez. La presentación será este domingo 1 de marzo en el Teatro Miami. Más información en: www.ticketplate.com.

Sala Catársis

La escritora y actriz Luz Dary decide compartir anécdotas autobiográficas en su monólogo titulado Sin Vergüenza. El evento será el sábado 28 de febrero. Más información en: ci.ovationtix.com.

Artes Visuales

PAMM

Uno se vuelve muchos es una exhibición que explora legados que perduran y trascienden generaciones en las obras de once artistas brasileños. Tópicos tradicionales, abstracciones geométricas y una honda reverencia por la cultura de su país. Disponible hasta el 16 de abril en el Pérez Art Museum Miami. Para más información, visite: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Norah O'Donnell conversa sobre su libro We the women: The Hidden Heroes Who Shaped America, un retrato de las mujeres estadounidenses anónimas desde 1776 hasta hoy que cambiaron el curso de la historia. La cita es el lunes 02 de marzo, a las 7pm. Más información: www.eventbrite.com.