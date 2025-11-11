martes 11  de  noviembre 2025
JOYAS

Venden diamante azul vivo por más de 25 millones de dólares en Ginebra

Le Mellon blue figura entre los más bellos diamantes de color jamás propuestos en subasta y en 2014 rompió récords mundiales por su precio de venta

El diamante, conocido entonces bajo el nombre &nbsp;de Zoe Diamond, fue vendido por 32,6 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York en 2014, logrando récords mundiales para un diamante azul

El diamante, conocido entonces bajo el nombre  de Zoe Diamond, fue vendido por 32,6 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York en 2014, logrando récords mundiales para un diamante azul

Captura de Pantalla/Christie's/Instagram

GINEBRA.- Le Mellon blue, diamante azul vivo de 9,51 kilates montado en un anillo, fue vendido en más de 25 millones de dólares el martes en Ginebra, precio conforme a los cálculos iniciales para una piedra de pureza excepcional, anunció Christie's.

El diamante azul vivo, que figura entre los más bellos diamantes de color jamás propuestos en subasta, según Rahul Kadakia, director internacional del departamento de joyería de Christie's, había sido calculado por la subastadora entre 20 y 30 millones de dólares.

Fue adjudicado en 17,4 millones de francos suizos y un precio final de 25,5 millones de dólares con impuestos, según Christie's.

La misma piedra, conocida entonces bajo el nombre de Zoe Diamond, fue vendida por 32,6 millones de dólares en Sotheby’s en Nueva York en 2014, logrando récords mundiales para un diamante azul.

Anterior dueña

La piedra perteneció por décadas a Rachel Lambert Mellon, más conocida bajo el nombre de "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014), horticultora, filántropa y coleccionista de arte estadounidense. La piedra estaba entonces montada en un collar.

Bunny Mellon es conocida por haber reestructurado el rosedal de la Casa Blanca en 1961 a petición del presidente John F. Kennedy.

El precio más alto alcanzado por Christie's para un diamante azul vivo fue establecido en Ginebra en 2016 cuando el Oppenheimer Blue (14,62 kilates) fue vendido por 57,5 millones de dólares estadounidenses.

En 2015, Sotheby's estableció un anterior récord mundial con la venta del Blue Moon of Josephine, de 12,03 kilates, por 48,5 millones de dólares

FUENTE: AFP

