Netflix añade programas originales y exclusivos a alianza con Spotify

MADRID. - Netflix unirá a la oferta de pódcast en video de Spotify contenido original que sea exclusivo de su plataforma de streaming . Se trata de una nueva actualización de la alianza entre ambas compañías para ampliar conjuntamente su catálogo de contenido de entretenimiento.

Anunciaron a mediados de octubre un acuerdo por el que 16 programas en formato de video de Spotify se unirán a los contenidos que actualmente ofrece Netflix (series y películas, documentales, deportes y videojuegos) para ampliar su oferta de contenido.

La incursión de Netflix en los pódcast no será algo puntual, según el periodista de Bloomberg Lucas Shaw. En su boletín Screentime, informa de que la compañía ha encargado la producción de pódcast originales que sean exclusivos y de que también busca conseguir programas con derechos, según fuentes conocedoras de estos planes.

Nuevos retos

Uno de los problemas que plantea Shaw es que los pódcast tienen su audiencia en las plataformas de escucha, pero que Netflix se introduce desde cero en este contenido, lo que significa que el público potencial será pequeño en comparación con el resto de su oferta de entretenimiento.

Por ello, la compañía desplegará una campaña de marketing que dé a conocer los pódcast y realizará algunos cambios en la aplicación, según las fuentes. No se sabe si modificará el algoritmo, que suele reducir la visibilidad de los vídeos con menor audiencia.

La alianza entre Netflix y Spotify se materializará a principios de 2026 y se centrará en videopódcast de estilo de vida y cultura, de deportes y relacionados con crímenes reales.

FUENTE: Europa Press