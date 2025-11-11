Michael Jackson hace historia: Top 10 en seis décadas

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

MIAMI.- Michael Jackson se ha convertido en el primer artista en lograr consolidar éxitos en el Top 10 de la cartelera Billboard en seis décadas diferentes, informó la plataforma musical. El hito se lo debe a Thriller, canción del álbum homónimo de 1981 que volvió esta semana a posicionarse en dicha lista.

De acuerdo con lo expuesto por Billboard, Thriller ocupaba el puesto 32 del ranking musical. Sin embargo, esta semana dio un salto al puesto 10. La pieza ya había figurado en esta lista. Ocupó en 1982 el puesto 4 en la cartelera Billboard; y en enero de 1984 ocupó el séptimo lugar.

¿La razón de este movimiento? La reciente celebración del Halloween y el lanzamiento al tráiler de la película Michael.

De esta manera, el intérprete, fallecido el 25 de junio de 2009, se convierte en el primer y único artista en posicionar canciones en las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y los 2020.

"El cantante rompe el récord de Andy Williams, fallecido en 2012, quien logró insertar canciones en el Top 10 de Billboard durante cinco décadas (1950, 1960, 1970, 2010 y 2020), la última vez por la vuelta a las carteleras de su clásico tema navideño It’s the Most Wonderful Time of the Year", reseña CNN.

Éxito de Michael Jackson

El éxito de Jackson inició en 1969, cuando con tal solo 11 años y siendo parte de la agrupación The Jackson 5, se posicionó el tema I Want You Back en el Top 10 de Billboard. No obstante, este hito no cuenta porque no fue en su etapa de solista.

Pero en 1971, Jackson volvió a posicionarse en el ranking pero solo con Got To Be There.

Michael Jackson logró posicionar 30 éxitos en el Top 10, 13 de ellos llegaron al puesto 1. Igualmente, Thriller figura como la canción que más semanas ha aparecido en el Top 100 de Billboard, con 26.

Durante la semana de Halloween, Billboard reportó que Thriller registró 14 millones de reproducciones oficiales y una audiencia de 9,3 millones en la radio; y vendió 3.000 copias en Estados Unidos, según Luminate.