martes 11  de  noviembre 2025
Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen juntos pese a rumores de ruptura

La última aparición pública que Jenner y Chalamet protagonizaron fue en octubre, en un partido de playoffs de los Yankees de Nueva York

El actor Timotheé Chalamet y la empresaria Kylie Jenner.

Captura de pantalla/Youtube/Page Six

MIAMI.- El romancen entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet continúa viento en popa. Así lo han asegurado fuentes cercanas a la pareja a la revista People, desmintiendo los constantes rumores sobre una supuesta ruptura.

Aunque las especulaciones no son nuevas, sí se avivaron con la ausencia del protagonista de A Complete Unknown a la fiesta del 70 cumpleaños de la madre de la empresaria, Kris Jenner. Sin embargo, la razón detrás de su falta a la fiesta era que estaba fuera de Estados Unidos grabando la tercera parte de Dune, según un informante.

Travis Scott y Kylie Jenner asistieron al estreno en Los Ángeles de Look Mom I Can Fly de Travis Scott en The Barker Hanger el 27 de agosto de 2019 en Santa Mónica, California.
Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, cantó junto al rapero en Tokio
Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.    
Paris Jackson muestra la secuela que le dejó el consumo de drogas

"Están genial. Tiene unos días libres por las fiestas, así que están haciendo planes", dijo la fuente a People, explicando además que pese a que el actor de 29 años está en Europa, han tratado de coincidir para pasar tiempo juntos.

"Timothée hablaba de Kylie todo el tiempo durante el rodaje de Marty Supreme ”, dijo otro insider a la revista. "Incluso ella viajó a Nueva York para visitarlo en el set. También se vieron en Londres mientras él rodaba Dune . Están muy enamorados".

Una tercera fuente agregó sobre la relación: "Van viento en popa".

Apariciones

La última aparición pública que Jenner y Chalamet protagonizaron fue en octubre, en un partido de playoffs de los Yankees de Nueva York, días después de que Kylie apoyara al actor en el estreno de su película Marty Supreme en el Festival de Cine de Nueva York.

Previo a la proyección, la pareja había sido vista junta en agosto, cuando la socialité acompañó al actor a Budapest, donde filmaba parte de la tercera entrega de Dune.

En aquel momento una fuente dijo que la agenda del intérprete era apretada y que, pese a que Kylie tenía un jet privado y podía viajar, no era sencillo pues también tenía sus compromisos profesionales y personales. "Es madre y también trabaja. Tiene muchas responsabilidades en Los Ángeles".

No obstante, la fuente señaló entonces que los famosos hablaban por FaceTime casi todos los días. “Se extrañan mucho y están perfectamente bien".

