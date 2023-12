Fernando Prieto: "Los primeros que debemos luchar por la libertad somos los artistas"

“Vivo enamorado de esta tierra y me siento muy feliz de presentar esta muestra que no ha dejado indiferente a los espectadores”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el artista, natural de Galicia, cuya obra hiperrealista nos invita a concebir objetos, símbolos y figuras humanas desde una perspectiva y profundidad casi sensorial.

Y eso es precisamente lo que podemos encontrar en Liberty, Hunger, and Desperation, muestra en la que imágenes hiperrealistas, consagradas como símbolos, trascienden el lienzo para hacernos reflexionar sobre la complejidad de la experiencia humana y la cruda confrontación del individuo con la falta de libertad.

“Es una exhibición conformada por 13 obras que representan un viaje. Al principio se plasma el hambre, luego la necesidad de la persona amada, y finalmente la búsqueda de la libertad por todos los medios. Y es que sin libertad el ser humano no existe”, reflexionó el pintor para quien mostrar el sufrimiento y las ansias de libertad se ha vuelto una especie de obsesión que en este caso explora a través de carencias como la falta de bienes materiales, el hambre, la ausencia de las personas amadas, la desesperación, y falta de seguridad y libertad personal.

Sobre la exhibición

“La obra del maestro Fernando Prieto nos demuestra que la pintura todavía tiene mucho que decir. En medio de un mundo de imágenes digitales y realidades virtuales, esta exhibición conmueve por medio de una propuesta sobria, limpia y llena de profundidad”, señaló uno de asistentes a la exhibición.

"Los primeros que debemos luchar por la libertad somos los artistas, porque somos nosotros quienes escribimos y reivindicamos -ya sea con nuestro pincel, música o bolígrafo- las necesidades del ser humano", señaló Fernando Prieto.

Luego reflexionó: “¿Qué haríamos los artistas si nos faltara la libertad para crear, hablar, pensar, y sentir?”.

Es por eso por lo que esta muestranos presenta imágenes tridimensionales y tangibles, que son las características de su técnica que nos permite reflexionar sobre la apariencia y la esencia de lo que el artista comunica. Sin duda, emociones que dejan en manifiesto la fragilidad de la existencia, la transitoriedad de la vida, y la inestabilidad del ser humano en un mundo de guerras y crisis constantes.

Sobre el artista

Fernando Prieto es de esos artistas que no solo nos hace testigos de sus viajes, sino que nos propone recorrer el camino con él. Sus cuadros son concebidos para que nos reconozcamos desde sentimientos que son universales y profundamente humanos.

“Yo me desnudo ante los espectadores a través de mi obra. Me encanta poder transmitir mis sentimientos, necesidades y ansias. Si no lo hiciera, no sería yo”, declaró.

“De hecho, no me considero ningún ‘maestro’ porque aprendo de la gente todos los días. Todos aportamos a todos. Yo trabajo solo, en silencio y encerrado, pero también necesito salir y conectar con la gente porque ellos son los que me nutren”, añadió el pintor, quien presentó su primera exhibición a los 13 años.

“Pinto cuando lo necesito, y necesito pintar siempre. Yo nací pintor porque a los nueve años dibujaba a mis hermanas”, recordó el artista que trabaja en un estudio instalado en su hogar en España, país donde compagina el arte, el deporte, y la vida social.

En Miami radica su hijo, Fernando Prieto Jr. y la Ciudad del Sol podría ser perfectamente su segundo hogar.

“Miami me aporta muchas cosas. Es un punto artístico de referencia a nivel mundial. Desde que estoy aquí en el marco de Art Basel he visitado innumerables galerías y exposiciones. Veo arte en todas partes y me regreso a España con muchas cosas en la cabeza que plasmaré cuando llegue a mi estudio”, finalizó.

Si quieres saber más sobre Fernando Prieto visita www.pintorprieto.esen Internet.

