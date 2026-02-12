jueves 12  de  febrero 2026
ALTRUISMO

Crean Gofundme para apoyar a familia del actor James Van Der Beek

La campaña se fijó en 250.000 dólares; sin embargo, en 24 horas se logró recaudar 1.3 millones de dólares

El actor James Van Der Beek y sus hijos.&nbsp;

El actor James Van Der Beek y sus hijos. 

Captura de pantalla/Instagram/@vanderjames
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Amigos y fanáticos de James Van Der Beek han unido esfuerzos para apoyar a la familia del actor tras su muerte. Los costos de la atención médica que requirió el protagonista de Dawson Creek en su lucha contra el cáncer colorrectal ha dejado a la familia sin fondos.

Ante esta difícil circunstancia, amigos cercanos a la esposa de la estrella, Kimberly Van Der Beek, crearon una campaña de GoFundMe para apoyar financieramente a la mujer y los seis hijos que tuvo con el intérprete.

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
CELEBRIDADES

Hollywood lamentan la muerte de James Van Der Beek
James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

"Están trabajando duro para quedarse en casa y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les queda por delante", reza la publicación.

"Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos", concluye el comunicado.

Donaciones

La campaña se fijó en 250.000 dólares; sin embargo, en 24 horas se logró recaudar 1.3 millones de dólares. Actualmente, la cifra supera los 1.6 millones.

Asimismo, la revista People informó que se han prometido: "más de 26.000 donaciones, varias de las cuales son pagos mensuales recurrentes".

Entre los donantes se encuentra el director de Wicked, Jon M. Chu, y el representante de talentos e inversor Guy Oseary, quienes donaron 10.000 cada uno. Por su parte, la ONG Marla Maples, fundada por la actriz Marla Maples, contribuyó con 5.000.

Zoe Saldaña, Derek Hough y Danica McKellar también han hecho una contribución al fondo.

