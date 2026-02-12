Crean Gofundme para apoyar a familia del actor James Van Der Beek

MIAMI.- Amigos y fanáticos de James Van Der Beek han unido esfuerzos para apoyar a la familia del actor tras su muerte . Los costos de la atención médica que requirió el protagonista de Dawson Creek en su lucha contra el cáncer colorrectal ha dejado a la familia sin fondos.

Ante esta difícil circunstancia, amigos cercanos a la esposa de la estrella, Kimberly Van Der Beek, crearon una campaña de GoFundMe para apoyar financieramente a la mujer y los seis hijos que tuvo con el intérprete.

"Están trabajando duro para quedarse en casa y garantizar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les queda por delante", reza la publicación.

"Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos", concluye el comunicado.

Donaciones

La campaña se fijó en 250.000 dólares; sin embargo, en 24 horas se logró recaudar 1.3 millones de dólares. Actualmente, la cifra supera los 1.6 millones.

Asimismo, la revista People informó que se han prometido: "más de 26.000 donaciones, varias de las cuales son pagos mensuales recurrentes".

Entre los donantes se encuentra el director de Wicked, Jon M. Chu, y el representante de talentos e inversor Guy Oseary, quienes donaron 10.000 cada uno. Por su parte, la ONG Marla Maples, fundada por la actriz Marla Maples, contribuyó con 5.000.

Zoe Saldaña, Derek Hough y Danica McKellar también han hecho una contribución al fondo.