Fuerza Regida anuncia la gira "This Is Our Dream", la primera en Estados Unidos

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

MIAMI.- Fuerza Regida anunció la gira This Is Our Dream (Este Es Nuestro Sueño), la primera por estadios en Estados Unidos . La producción se paseará por nueve ciudades del país, iniciando el 18 de junio en Petco Park y culminando el 7 de agosto en Citi Field, Nueva York.

Otras ciudades seleccionadas por la agrupación son San Francisco, Seattle, Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Arlington.

This Is Our Dream es producida por Live Nation y llega un año después de que culminaran el Esto No Es Un Tour.

Jesús Ortiz Paz dijo a la revista Billboard que la gira es un sueño hecho realidad. "Por eso se llama la gira This Is Our Dream, porque todo esto fue un sueño. Vamos a ser los más grandes. Este es nuestro sueño. Una gira por estadios".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuerza Regida (@fuerzaregida)

"Hemos gastado mucho dinero en la producción para asegurarnos de que los fans tengan la mejor experiencia. No se trata de llevarnos la mayor parte del dinero a casa, se trata de reinvertirlo en el proyecto para que los fans disfruten del show”, agregó.

La preventa para fans estará disponible hasta el domingo 15 de febrero a las 11 p.m. (hora del este). La venta de boletos generales inicia el viernes 20 de febrero a las 10 a.m. (hora local) en LiveNation.com.

Fechas

18 de junio — Petco Park, San Diego, California

20 de junio — Oracle Park, San Francisco, California

25 de junio — T-Mobile Park, Seattle, Washington

10 de julio — Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

12 de julio — Chase Field, Phoenix, Arizona

18 de julio — Dodger Stadium, Los Angeles, California

26 de julio — Daikin Park, Houston, Texas

31 de julio — Globe Life Field, Arlington, Texas