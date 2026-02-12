Fuerza Regida anuncia la gira "This Is Our Dream", la primera en Estados Unidos

MIAMI.- Fuerza Regida anunció la gira This Is Our Dream (Este Es Nuestro Sueño), la primera por estadios en Estados Unidos. La producción se paseará por nueve ciudades del país, iniciando el 18 de junio en Petco Park y culminando el 7 de agosto en Citi Field, Nueva York.
Otras ciudades seleccionadas por la agrupación son San Francisco, Seattle, Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Arlington.
This Is Our Dream es producida por Live Nation y llega un año después de que culminaran el Esto No Es Un Tour.
Jesús Ortiz Paz dijo a la revista Billboard que la gira es un sueño hecho realidad. "Por eso se llama la gira This Is Our Dream, porque todo esto fue un sueño. Vamos a ser los más grandes. Este es nuestro sueño. Una gira por estadios".
"Hemos gastado mucho dinero en la producción para asegurarnos de que los fans tengan la mejor experiencia. No se trata de llevarnos la mayor parte del dinero a casa, se trata de reinvertirlo en el proyecto para que los fans disfruten del show”, agregó.
La preventa para fans estará disponible hasta el domingo 15 de febrero a las 11 p.m. (hora del este). La venta de boletos generales inicia el viernes 20 de febrero a las 10 a.m. (hora local) en LiveNation.com.
Fechas
18 de junio — Petco Park, San Diego, California
20 de junio — Oracle Park, San Francisco, California
25 de junio — T-Mobile Park, Seattle, Washington
10 de julio — Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada
12 de julio — Chase Field, Phoenix, Arizona
18 de julio — Dodger Stadium, Los Angeles, California
26 de julio — Daikin Park, Houston, Texas
31 de julio — Globe Life Field, Arlington, Texas