jueves 12  de  febrero 2026
MÚSICA

Fuerza Regida anuncia la gira "This Is Our Dream", la primera en Estados Unidos

This Is Our Dream es producida por Live Nation y llega un año después de que culminaran el Esto No Es Un Tour

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

La banda mexicana Fuerza Regida asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 en el Fillmore Miami Beach en el Jackie Gleason Theater en Miami Beach, Florida, el 17 de octubre de 2024.

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Fuerza Regida anunció la gira This Is Our Dream (Este Es Nuestro Sueño), la primera por estadios en Estados Unidos. La producción se paseará por nueve ciudades del país, iniciando el 18 de junio en Petco Park y culminando el 7 de agosto en Citi Field, Nueva York.

Otras ciudades seleccionadas por la agrupación son San Francisco, Seattle, Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles, Houston y Arlington.

Lee además
James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
CELEBRIDADES

Hollywood lamentan la muerte de James Van Der Beek
El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
REALEZA

Autoridades británicas examina vínculos del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

This Is Our Dream es producida por Live Nation y llega un año después de que culminaran el Esto No Es Un Tour.

Jesús Ortiz Paz dijo a la revista Billboard que la gira es un sueño hecho realidad. "Por eso se llama la gira This Is Our Dream, porque todo esto fue un sueño. Vamos a ser los más grandes. Este es nuestro sueño. Una gira por estadios".

Embed

"Hemos gastado mucho dinero en la producción para asegurarnos de que los fans tengan la mejor experiencia. No se trata de llevarnos la mayor parte del dinero a casa, se trata de reinvertirlo en el proyecto para que los fans disfruten del show”, agregó.

La preventa para fans estará disponible hasta el domingo 15 de febrero a las 11 p.m. (hora del este). La venta de boletos generales inicia el viernes 20 de febrero a las 10 a.m. (hora local) en LiveNation.com.

Fechas

18 de junio — Petco Park, San Diego, California

20 de junio — Oracle Park, San Francisco, California

25 de junio — T-Mobile Park, Seattle, Washington

10 de julio — Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

12 de julio — Chase Field, Phoenix, Arizona

18 de julio — Dodger Stadium, Los Angeles, California

26 de julio — Daikin Park, Houston, Texas

31 de julio — Globe Life Field, Arlington, Texas

Temas
Te puede interesar

La Berlinale inicia edición 2026 promoviendo la libertad artística

Jason Statham, de ermitaño a fugitivo mortal en "Shelter"

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Néstor, Rosa e hijos en una reunión privada con el papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo.
ENTREVISTA

Néstor Carbonell: "Que renazca, libre y soberana, la Cuba martiana con todos y para el bien de todos"

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

El general venezolano retirado Antonio Rivero ofrece declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
ANÁLISIS

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Te puede interesar

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Por Daniel Castropé
El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
Crisis

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá