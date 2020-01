Festival de cine judío en Miami premia a los mejores filmes proyectados

El gran premio, con 18.000 dólares de complemento, fue otorgado a la producción con indicios de documental Saul & Ruby, To Life!, del director Tod Lending, hecha en Miami, que aborda la historia de dos sobrevivientes del Holocausto, Saul Dreier y Ruby Sosnowicz, que se establecieron en Miami Beach y formaron una banda de música que celebra la vida.

“La película es un trabajo enormemente inspirador, que narra una importante historia con frescura y conmoción”, declaró el director del encuentro cinematográfico, Igor Shteyrenberg.

Por otra parte, el festival otorgó el premio Next Wave Jury, o nueva generación, con 5.000 dólares, al filme israelí Flawless, del dúo de directores Tal Granit & Sharon Maymon, que narra la historia de tres jóvenes de 17 años, que ansiosas de lucir bien acuerdan hacer un fondo común para cirugía plástica y comprar caros vestidos para la fiesta de graduación de la escuela, entretanto descubren sus propios valores como tres mujeres adultas.

Entretanto, el esperado premio de la prensa, el Critics Prize, recayó en la coproducción checo-eslovaca-ucraniana The Painted Bird, muy cerca de la película húngara Those Who Remain.

El filme ganador, dirigido por el realizador checo Václav Marhoul y basado en la novela homónima del escritor polaco Jerzy Kosiński, fue realizado en blanco y negro y describe horrores de la Segunda Guerra Mundial vistos desde la perspectiva de un adolescente de 12 años, que deambula por los campos del conflicto bélico.

Asimismo, el corto fílmico estadounidense A Minor Accident, de los directores Piotr Kabat & Diane Weis, que tiene como base un poema escrito por el piloto Edward Field, que rememora la epopeya del bombardeo de Berlín y su desplome en aguas del Mar del Norte.

Finalmente, se dio a conocer dos premios del público: el filme polaco My Names is Sara, del realizador Steven Oritt, y el documental The House on Wannsee Street, de la directora argentina Poli Martínez Kaplun recibieron la gran ovación de la audiencia en sus respectivas categorías.

La muestra anual cinematográfica cumplió 23 años y contó con la proyección de 107 producciones fílmicas, procedentes de 25 países, que fueron presentadas en salas de Aventura, Coral Gables, Miami y Miami Beach.