miércoles 29  de  octubre 2025
CINE

Festival de Cine de San Quintín, herramienta clave para reinserción de reclusos

San Quintín, prisión que fue considerada el corredor de la muerte más grande de Estados Unidos, se ha convertido en un símbolo de la reforma penal en California

El poeta estadounidense y defensor de la reforma penitenciaria Reginald Dwayne Betts (izq.) dirige un panel con cineastas durante el Festival de Cine de San Quentin en el Centro de Rehabilitación de San Quentin en San Quentin, California, el 24 de octubre de 2025.

AFP/Karl Mondon

San Quentin.- Organizado en una prisión que recibe a algunos de los criminales más violentos de Estados Unidos, el Festival de cine de San Quintín no es un evento común: la alfombra roja se realiza a metros de una antigua sala de ejecución y decenas de condenados ven junto a actores de renombre las películas realizadas por sus compañeros.

Entre ellos se encuentra Ryan Pagan, quien cumple una condena de 77 años por asesinato.

"Siempre quise ser actor. Pero, lamentablemente, esa no fue la vida que tuve", confiesa.

Su película The Maple Leaf, rodada tras las rejas, compite por el premio al mejor cortometraje.

Pagan, que era un adolescente cuando cometió su crimen y ahora tiene 37 años, espera que el film le tienda un puente hacia Hollywood y un posible empleo en el futuro.

Aunque no fue premiada, su película, que cuenta la historia de un grupo de apoyo de presos, fue elogiada por el jurado, compuesto, entre otros, por la directora de Vidas pasadas, Celine Song, y el actor de Grey's Anatomy, Jesse Williams.

"Trabajo excepcional"

San Quentin es la prisión más antigua de California. Durante décadas fue considerada una cárcel de máxima seguridad y el corredor de la muerte más grande de Estados Unidos.

Más allá de sus funciones penitenciarias, también fue escenario de un concierto de Johnny Cash en 1969. Desde entonces, la prisión se ha convertido en un símbolo de la reforma penal en California, que observa una moratoria de ejecuciones por decisión del gobernador.

La silla eléctrica ha sido sustituida por talleres de producción de periódicos, pódcasts y películas.

Estos proyectos permiten a los reclusos adquirir habilidades profesionales. El 90% de los prisioneros tendrán que reinsertarse en la sociedad en algún momento.

La fundadora de este festival de cine, la dramaturga y guionista Cori Thomas, ha trabajado como voluntaria en la prisión durante años y quería mostrar a sus colegas de Hollywood el "trabajo excepcional" realizado en San Quentin.

"La única manera era que vinieran aquí para verlo", señala.

Después de dos ediciones exitosas, el festival se ampliará a una prisión de mujeres en 2026.

Catarsis

La programación del festival también es una oportunidad para que los presos confronten su pasado.

Miguel Sifuentes lleva 27 años en San Quentin condenado a cadena perpetua por asesinar a un policía durante un robo.

Señala que rodar el corto Warning Signs fue una experiencia terapéutica. También asegura que después de ver el film, algunos prisioneros que ni siquiera conocía se le acercaron para contarle sus pensamientos suicidas.

Chance Andes, director de la prisión, afirma que la realización de películas y el propio festival contribuyen a reducir la violencia y las tensiones dentro de los muros, destacando que fomentan la reinserción de los prisioneros.

"Si devolvemos a las personas a la sociedad sin que hayan resuelto sus traumas y sin habilidades, títulos ni formación, es más probable que reincidan y causen más víctimas", explica Andes.

FUENTE: AFP

