Festival Internacional de Ballet ubica a Miami como el epicentro de la danza

Este festival anual no solo consagra a Miami como un epicentro cultural de primer nivel, sino que también atrae a algunas de las compañías de ballet y danza contemporánea más destacadas de Europa, América del Sur, Asia y América del Norte, muchas de las cuales hacen su debut en los Estados Unidos. Las actividades del IBFM son diversas y abarcan desde exposiciones de arte hasta presentaciones de libros, proyecciones de películas de danza, talleres y clases magistrales, complementadas por diez actuaciones en escenarios selectos de Miami Beach, South Miami, Miami, y el condado Broward.

Heriberto Jiménez, director artístico del festival, reveló a DIARIO LAS AMÉRICAS que “para las funciones de danza contemporánea tendremos delegaciones de Francia, República Dominicana, Inglaterra, Colombia y Estados Unidos. Para las funciones de ballet clásico tendremos delegaciones de Chile, Colombia, Brasil, México y España”.

Como punto inédito en esta edición, adelantó que llegarán dos compañías de ballet clásico (de Serbia y Rumanía), que se presentarán por primera vez en Estados Unidos.

“El artista escogido este año para el poster del festival se llama Eric Picardo, que reside en Miami y tendrá su exposición en el Centro Cultural Hispano de Artes de Miami. Además, el artista que realiza la estatuilla del premio ‘Una vida por la danza’ es el mexicano David Camorlinga”, detalló Jiménez.

La inauguración oficial del festival tendrá lugar el sábado 20 de julio a las 7:00 pm, en las galerías del Centro Cultural Hispano de Artes de Miami. Será una recepción VIP con la presentación del cartel diseñado este año por el artista afrocaribeño Eric Picardo, con el diseño gráfico a cargo de Camilo Rubio. Además, el centro cultural será enriquecido con la exhibición de obras de Picardo y la presentación de la estatuilla "Una vida por la danza", obra del escultor mexicano David Cormalinga, e inspirada en la Prima Ballerina Maya Plisetskaya. Este evento también marca la inauguración de la Serie de Exhibiciones de Arte. La asistencia a este evento es únicamente mediante invitación.

El IBFM también ofrece un Curso Intensivo de Ballet del 22 de julio al 9 de agosto, atractivo para estudiantes de diferentes países como Colombia, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos. El curso ofrece opciones flexibles durante dos o tres semanas y presenta un plan de estudios integral que abarca técnica de ballet, variaciones, punta, paso a dos, contemporáneo, jazz y más. Con un enfoque en nutrir el talento y fomentar el crecimiento artístico, el programa está diseñado para capacitar a los bailarines para que alcancen su máximo potencial en un entorno inspirador y de apoyo.

El lunes 22 de julio, a las 8:00 pm, en colaboración con la Cinemathèque de la Danse de París y la Dance Film Association (Nueva York), el festival presenta un ciclo de cine que tiene como objetivo educar al público mediante la exhibición de documentales y películas de danza. El documental "La amable euforia de la danza" dirigido por el cineasta cubano Miguel Castañet, explora la vida y el legado de Pedro Pablo Peña, el fallecido fundador y director de IBFM y del Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami.

Asimismo, del 26 al 28 de julio, el festival destaca las actuaciones de jóvenes medallistas, quienes representan el futuro brillante de la danza. Este segmento incluirá eventos especiales como una presentación para los estudiantes del African Heritage Cultural Arts Center, así como actuaciones gratuitas al aire libre en Lincoln Rd y en el Miami Theater Center. Esta colaboración incluye prestigiosos concursos como el Miami International Ballet Competition, Universal Ballet Competition (EEUU), Concurso de Danza Mercosur, Latinoamérica Danza (Argentina), Danza Activa (Panamá) y World Dance Award (Italia), entre otros.

El domingo 28 de julio habrá un Maratón de baile en el Miami Beach Bandshell, un espectáculo gratuito al aire libre que destaca a jóvenes talentos de Miami. Este evento se lleva a cabo en colaboración con Dancetown Miami, Dance Attack, Dance Empire, St. Lucie Ballet, y International Dance Academy.

A partir del 1 de agosto, el enfoque se desplaza hacia la danza contemporánea, presentando compañías vanguardistas de Colombia, Francia, República Dominicana, Inglaterra y Estados Unidos en diversos escenarios como Lincoln Rd, Teatro Lehman, Dennis C. Moss Cultural Arts Center y el Broward Center for the Performing Arts.

La literatura también es parte de esta fiesta de la danza, el 9 de agosto en el Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami, con la presentación de revistas y libros dedicados a la danza, con autores estimados que asisten para su lanzamiento y firma.

El clímax del festival llega con dos galas clásicas los días 10 y 11 de agosto en el Fillmore Miami Beach, donde los principales bailarines de compañías globales como Brasil, Chile, Colombia, Croacia, México, Rumania, España y Estados Unidos se unirán para deslumbrar al público.

La "Gran Gala Clásica" del 10 de agosto incluirá la entrega del premio "Una Vida por la Danza" a la destacada bailarina rusa Valentina Kozlova. Al día siguiente, la "Gala de Clausura" cerrará el evento con un programa especial que incluirá la entrega del premio "Crítica y Cultura de la Danza" al Sr. Perfecto Uriel, reconocido director de Casa de la Danza y editor de la revista Danza en Escena en España.

Con su rica oferta artística y su capacidad para atraer talento de todo el mundo, el XXIX Festival Internacional de Ballet de Miami continúa consolidándose como un pilar fundamental en el calendario cultural global, ofreciendo a su audiencia una experiencia inolvidable de danza y arte.

Más sobre el festival de ballet

La Miami Spanish Ballet Company se estableció en 1993 como una organización de danza sin fines de lucro dedicada a identificar y promover artistas de danza profesionales de ascendencia hispana en el condado de Miami-Dade. Desde sus inicios, el Ballet Hispano de Miami también ha asumido el papel de productor y presentador brindando importantes presentaciones de gala de probada excelencia artística que llevaron a la creación del Festival Anual Internacional de Ballet de Miami, reconocido como el más exitoso en los EEUU y es el único de su tipo en el Estado de Florida, brindando a nuestros residentes y visitantes la oportunidad única de ver una amplia gama de artistas locales, nacionales e internacionales de mérito excepcional.

Este festival representa el proyecto de ballet más ambicioso jamás concebido en el Sur de la Florida, la magnitud de su programación, junto con el prestigio de las compañías participantes y las reconocidas estrellas principales del ballet, han captado la atención del público más exigente. El festival ha recibido excelentes críticas y se ha ganado el máximo respeto de los medios locales e internacionales, elevando significativamente el perfil de Miami entre las compañías de ballet internacionales como un destino para que se aprecien artistas talentosos.

Para saber más sobre el festival, visite www.internationalballetfestival.org