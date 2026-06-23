martes 23  de  junio 2026
RECONOCIMIENTO

Festival de Karlovy Vary homenajea a Dustin Hoffman y Juliette Binoche

Hoffman alcanzó su primer gran éxito con El graduado (1967), que será proyectada en Karlovy Vary, con la que Mike Nichols ganó el Óscar a mejor director

Dustin Hoffman asiste al estreno de Tuner en Nueva York, en el cine AMC Lincoln Square 13, el 20 de mayo de 2026.

Dustin Hoffman asiste al estreno de "Tuner" en Nueva York, en el cine AMC Lincoln Square 13, el 20 de mayo de 2026.

AFP/Jamie McCarthy/Getty Images

PRAGA.- El actor estadounidense Dustin Hoffman y la actriz francesa Juliette Binoche recibirán el Globo de Cristal por su destacada contribución a la cinematografía mundial durante la sesenta edición del festival de Karlovy Vary, que comienza el 3 de julio en esa ciudad checa.

Binoche (París, 1964), que recibirá el galardón por su contribución al séptimo arte en la clausura del festival, ha destacado en cintas dramáticas, como Tres colores: azul o Los amantes del Pont-Neuf (1991), y obtuvo el Óscar con El paciente inglés (1996).

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En la inauguración del festival será Hoffman, nacido en Los Ángeles (EE.UU) en 1937, quien reciba el Globo de Cristal, por una carrera en la que se abrió paso en Hollywood como contrapunto de actores más altos, atractivos, o personajes de triunfador.

"Su brillantez e interpretaciones magistrales han transformado por completo el ideal del héroe de Hollywood", afirma el Festival en el comunicado en el que anunció el homenaje.

Hoffman alcanzó su primer gran éxito con El graduado (1967), que será proyectada en Karlovy Vary, con la que Mike Nichols ganó el Óscar a mejor director, y en cuya banda sonora se incluía la famosa canción Mrs. Robinson, de Simon y Garfunkel.

El actor tuvo que esperar unos años para levantar su estatuilla de Hollywood, con Kramer contra Kramer (1979), y luego con Rainman (1988), con Tom Cruise como compañero de reparto, pero a lo largo de su trayectoria fue nominado en otras cinco ocasiones a los premios de la Academia.

Homenajeados en el festival

En la primera jornada del festival se proyectará el documental argentino-español El Partido, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, y que narra el inolvidable partido del Mundial 1986 en el que Argentina ganó por 2 a 1 a Inglaterra con dos tantos de Diego Armando Maradona.

También recibirá el Globo de Cristal por su contribución destacada a la cinematografía mundial el cámara y fotógrafo Robert Richardson, conocido por su trabajo con Oliver Stone, Martin Scorsese y Quentin Tarantino, y que ha ganado tres estatuillas de Hollywood por JFK (1991), El aviador (2004) y Hugo (2011).

En esta edición de Karlovy Vary recibirá el President's Award, que se otorga a cineastas que realizan una contribución fundamental al desarrollo del cine, el actor estadounidense Jeffrey Wright, que trabajó en Ángeles en América! (2003) y American Fiction (2024).

Otra de las estrellas invitadas al festival es el actor Havery Keitel, que ya recibió en 2004 el Globo de Cristal por su contribución al cine mundial, y que asistirá personalmente al pase de su película Malas calles (1973), el famoso drama de Martin Scorsese, con Robert de Niro y Keitel en el reparto.

FUENTE: EFE

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