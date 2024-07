Festivales de teatro renunciarían a subvenciones si DeSantis restablece fondos

Michel Hausmann, cofundador y director del programa Miami New Drama, en el Colony Theatre, en Miami Beach.

Los líderes de The Orlando Fringe y Tampa Fringe describieron la descripción del gobernador como inexacta, pero dijeron que era importante que los grupos artísticos del estado fueran financiados porque desempeñan papeles críticos en sus comunidades. Se había previsto que el festival de Orlando recibiera 70.500 dólares, y el festival de Tampa estaba en línea para recibir 7.500 dólares antes del veto.

"Al igual que usted, nosotros, los festivales Fringe de Orlando y Tampa, nos preocupamos mucho por los ciudadanos de Florida", dijeron en una carta abierta al gobernador.

"Teniendo en cuenta esos puntos en común, esperamos que lea esta carta con la mente abierta y considere plenamente la propuesta a continuación".

Cuando se le pidió que respondiera a la carta, una portavoz de DeSantis se refirió a los comentarios del gobernador del 27 de junio cuando citó los festivales Fringe como algo a lo que los contribuyentes se mostrarían reacios a que se dirigiera su dinero.

“Cuando veo que el dinero se gasta de esa manera, tengo que ser yo quien defiende a los contribuyentes y decir: '¿Sabes qué? Ese es un uso inapropiado del dinero de los contribuyentes'”, dijo DeSantis.

Los críticos condenaron el veto, diciendo que era una extensión de las guerras culturales de DeSantis en las que ha apoyado leyes que limitan lo que se puede decir en las aulas sobre la orientación sexual y la identidad de género y que prohíben la enseñanza de un marco académico que describe las formas en que el racismo sistémico es parte de la sociedad americana.

Los grupos artísticos y culturales de toda Florida han estado luchando por llenar los huecos en sus presupuestos desde que en junio DeSantis vetó la financiación de las artes del presupuesto estatal de $116.5 mil millones. Los líderes artísticos de todo el estado dijeron que era la primera vez que recuerdan que un gobernador de Florida eliminó todas las subvenciones para las artes y la cultura, y se produjo cuando las organizaciones artísticas que sobrevivieron a los cierres de la pandemia de COVID-19 aún se estaban recuperando con menor asistencia e ingresos.

La industria artística y cultural de Florida genera $5.7 mil millones en actividad económica al año, incluidos $2.9 mil millones provenientes de organizaciones artísticas y culturales sin fines de lucro, y sustenta más de 91.000 empleos de tiempo completo, según un estudio de Americans for the Arts en colaboración con la División de Arte, Cultura y Ciudadanos de Florida Arts Inc.

FUENTE: AP