Actor Ian McKellen no participa en gira de teatro por recuperación tras caída

“Es con la mayor renuencia que he aceptado el consejo médico de proteger mi recuperación completa y no trabajar mientras tanto”, dijo en un comunicado.

Hospitalización del actor

El astro de The Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) pasó tres noches en un hospital de Londres después de caerse del escenario durante una presentación de Player Kings en el Teatro Noel Coward el 17 de junio.

La pieza es una adaptación de las dos obras históricas de William Shakespeare de Enrique IV, dirigida por Robert Icke. Varias funciones fueron canceladas después del incidente antes de que se reanudara la gira con el suplente Devid Semark en el papel de Falstaff.

Los productores dijeron que Semark continuaría interpretando el papel durante una gira nacional que se llevará a cabo del 3 al 27 de julio.

McKellen, quien interpretó a Gandalf en The Lord of the Rings y a Magneto en las películas de X-Men, es uno de los intérpretes de Shakespeare más aclamados de Gran Bretaña, con papeles que incluyen a Ricardo III, Macbeth y El rey Lear.

Ha ganado un premio Tony -por Amadeus-, varios premios Olivier y ha sido nominado a dos premios de la Academia, cinco Emmy y varios premios Bafta.

FUENTE: AP