Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual

MIAMI.- La actriz Blake Lively interpuso una demanda contra su coestrella y director del filme It Ends with Us, Justin Baldoni . En la querella, la esposa de Ryan Raynolds acusa al intérprete de acoso sexual y de realizar una campaña mediática para destruir su reputación durante la promoción del filme.

Asimismo, Baldoni habría hablado del difunto padre de la actriz e hizo comentarios sobre su peso.

Fuentes dijeron a TMZ que el estudio realizó una reunión para mediar el conflicto y en la misma Blake habría solicitado que cesaran los comportamientos indebidos de su compañero y que no se añadieran escenas de sexo, más allá de las que ya estaban contempladas en el guion cuando ella firmó el contrato.

TMZ reseña que en la reunión, en la que estuvo presente Ryan Raynolds, se solicitó: "No mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni, no hablar más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otras personas, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo, no preguntar más sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre muerto de Blake".

Lively también señala que durante el rodaje, Baldoni mantuvo un comportamiento perturbador que le causó angustia emocional.

En la demanda, la actriz proporciona presuntos mensajes del publicista del director que evidenciarían la campaña de manipulación social para destruir su reputación y enterrar su carrera profesional.

Reacción del actor

El abogado del intérprete, Bryan Freedman, rechazó las acusaciones y las catalogó como falsas y escandalosas.

Además, aseveró que la respuesta del público contra la actriz se debe a sus declaraciones en entrevistas que fueron transmitidas en tiempo real y no editadas.

"Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hicieran acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, como otro intento desesperado de 'arreglar' su reputación negativa que se obtuvo de sus propios comentarios y acciones durante la campaña de la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones".

Igualmente, el litigante acusó a la actriz de generar conflicto en el set con posturas erradas y: "amenazando con no presentarse al set y no promocionar la película, lo que finalmente llevó a su desaparición durante el estreno".

Durante la promoción del filme trascendió que Blake y Justin no tenían una buena relación, quedando en evidencia las diferencias en la narrativa con la que se presentaba la campaña, pues Lively se enfocó en la resiliencia de las mujeres, mientras que Baldoni quiso hacer un llamado a no naturalizar la violencia doméstica.