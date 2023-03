Filme "Havana Stories", traiciones entre La Habana y Miami

La película ya sorprende con un sold out (todas las entradas ya fueron reservadas) para presentación el próximo domingo 12 de marzo en el Silverspot Cinema 12. No obstante, se podrá ver a través de la página web del festival.

En charla con DIARIO LAS AMÉRICAS contó detalles sobre la concepción de su película.

¿Cómo surge la idea de Havana Stories?

Mi barbero, que es mi amigo y ha soñado con ser actor toda su vida, y lo ha sido de muchas formas y de todas maneras… cada vez que me pelaba insistía en hacer una película y yo, gentilmente, le daba excusas todo el tiempo. Le conté a Angélica M. Loucraft, mi esposa y productora, le dije que iba a cometer una locura, le pregunté si me apoyaría y me respondió riéndose que no tenía otra opción.

Comencé a pensar cómo se podía hacer un filme que no requiriera de grandes gastos ni demasiado esfuerzo, para ayudar a este amigo a realizar su sueño. Hice una investigación sobre el «Pejeo», un negocio alternativo de venta de pornografía en Cuba a través de las Redes Sociales. Esa investigación la convertí en un guion, ese guion lo interpretó Landy Alvero, que soltó las tijeras y salió de la barbería para convertirse en el motor impulsor de Havana Stories.

Hicimos un corto en un día, filmación y edición, gastamos solo el dinero del almuerzo. Se lo mostré a Jorge Tuti Abello (un maestro, el editor de clásicos del cine cubano como Clandestinos (1987), de Fernando Pérez, Los pájaros tirándole a la escopeta (1985), de Rolando Díaz, La bella del Alhambra (1989), de Enrique Pineda Barnet o Alicia en el pueblo Maravillas (1991), de Daniel Díaz Torres) y Tuti me dijo que el corto estaba bueno y que yo estaba loco.

También se lo mandé al escritor Francisco García González (guionista de Lisanka (2010), de Daniel Díaz Torres, Boleto al paraíso (2011), La cosa humana (2016), Oscuros Amores (2020), de Gerardo Chijona) y me dijo que no podía creer lo que yo había hecho. Con ese corto les probé un método de trabajo sencillo, eficiente y barato, sin que dejara de ser una buena idea con un concepto y un acercamiento estético de alto nivel. La idea era hacer siete cortos en esta metodología que consistía en escribir la historia en una semana y filmar y editar en un día. Los convencí de hacer una película muy loca.

Sin demorarnos mucho, Francisco y yo escribimos personajes para los actores Carlos Acosta Milián, Susana Pérez, Gerardo Riverón, Judith González, Albertico Pujol, Laura Alemán y un cameo de nuestra primerísima actriz porno Angelina Castro.

Primero llamé a Carlos Acosta Milián y Susana Pérez, vinieron a mi casa, les mostré el corto con Landy Alvero, ellos pensaron que era un documental y cuando les dije que era una ficción no me creyeron. Con mucha timidez les di a leer el guion, vieron sus personajes y fue hermoso que aceptaran hacerlo, y no solo eso, se comprometieron a reclutar los demás actores, por ese apoyo incondicional en ese mismo momento se convirtieron en productores. Así comenzamos a llamar actores y actrices a mi casa. Todos me tildaban de loco, pero se montaron en la película.

El filme se basa en un formato de documental con entrevistas para construir una ficción bien anclada en lo real. ¿Por qué lo hiciste así?

Havana Stories es una película sobre el fracaso del hombre nuevo y un homenaje a los escritores de la generación Mariel. Tiene un poco de Grisóstomo y Marcela en Don Quijote y algo de Scheherazade en Las mil y una noches. Hay mucho de anónimo, poco autor e historias con minúscula y mayúscula. Son dos cuentos en siete personajes… los relatos son presentados como historias dentro de la Historia, enfatizando la apariencia de realismo sin pretender que ninguno de los relatos se distinga como el verdadero.

Todos los personajes dan una versión de los hechos, mienten, y a la vez, desde su perspectiva individual, se aproximan a la verdad. ¿Qué es la verdad? Una premisa poderosa para hacer una película sobre la realidad cubana si tenemos en cuenta que el cubano no ha tenido otra opción que mentir para sobrevivir.

Con esto claro, mezclamos varios géneros cinematográficos: espionaje, policíaco, comedia, musical, documental y mockumentary... Esta mezcolanza la remezclados con el monólogo, un género del teatro que nos sirvió para articular un Rashomon habanero-miamero, que comenzó en el baño de hombres del Payret en el año 1979 y su repercusión llega hasta hoy.

El trabajo actoral es de altos quilates. ¿Cómo fue la dirección de actores?

Soy una persona flexible, escucho, aprendo, y no impongo mi criterio ni voy de diva con nadie. No me creo el director famoso ni lo soy. Nunca doy una orden, mis palabras favoritas son: “por favor” y “gracias”. Aunque puedo perder la forma en algún momento siempre pido perdón ante el enojo ajeno.

Comencé a dirigir esta película desde el casting. En Havana Stories todos los personajes están escritos especialmente para los actores, eso facilita mucho el trabajo, porque todo el texto está en función de ellos, de sus virtudes. Leímos el guion, les hablé de lo que yo quería, de cómo yo pensaba que debía ser. Les pedí que me hicieran aportes al texto, a los personajes, que cambiaran lo que no funcionaba. Eliminé todos los obstáculos.

La actriz Susana Pérez en un momento de la cinta "Havana Stories". Cortesía del cineasta La actriz Susana Pérez en un momento de la cinta "Havana Stories". Cortesía del cineasta

Susana Pérez, hizo algo muy lindo para la película, un gesto de gran valor para mí y que demuestra lo gran actriz que es: hizo su personaje a cara lavada, sin maquillaje alguno.

Judith González, que nunca había hecho cine y estaba nerviosa, sin embargo, fue infinitamente generosa e hizo un trabajo espectacular.

Albertico Pujol, tenía miedo porque no lograba memorizar el texto y lo hizo de una.

Laura Alemán, con sospecha de tener Covid-19 se levantó de madrugada e hizo un trabajo muy especial.

Gerardo Riverón lloró conmigo cuando vimos el material para editarlo.

la famosa actriz porno cubana Angelina Castro en "Havana Stories". Cortesía del cineasta La famosa actriz porno cubana Angelina Castro en "Havana Stories". Cortesía del cineasta

Angelina Castro, que hizo un cameo, una presentación especial y le puso toda la disciplina que nunca hubiéramos imaginado. Es una gran profesional.

Carlos Acosta Milián, un gran actor, productor, un hombre de detalles, un compañero de mil batallas, que hizo el personaje más difícil, el agente de la Seguridad del Estado. Ha dejado la piel en todo este proceso y ha sido el primero en todo, de ese solo puedo decir lo mejor.

El actor Carlos Acosta en "Havana Stories". Cortesía del cineasta El actor Carlos Acosta en "Havana Stories". Cortesía del cineasta

Y Landy Alvero, que se hizo actor, pero de grandes ligas y está al nivel de todos estos monstruos y no se achica. Landy, cumplió su sueño.

Cuántos recuerdos guardo, todos lindos, porque este es un grupo especial. Lo logramos.

Háblame de la post-producción

Este es un punto especialmente complejo. Cuando hice el primer corte la película era infinitamente larga y aburrida. Se la mostraba a mis amigos y hacían unos silencios infinitos, bostezaban, yo estaba enamorado de los actores y las actuaciones… había que hacer algo. Hubo quien me dijo que no era una película.

Tuti Abello, que es un lobo viejo de la moviola y siempre me habla claro, me dijo que aquello no había quien se lo metiera. Me insistió en que debíamos editarla de otra manera, pero yo soy cabezón a veces, y esta era una de esas veces. Yo pensaba que Tuti no había entendido la película que había en mi cabeza, llegué a pensar que era una cuestión generacional y hablamos mucho.

Entonces me dio una lección de humildad y trabajó un corte con mi idea y me demostró que es un gran maestro y un editor avant-garde. De los de verdad.

Y la música es preciosa…

Tuti Abello me sugiere que llame al maestro Alfredo Triff, me decía que esta película llevaba una sonoridad especial, entrópica y distócica, como la película misma y eso solo lo podía lograr Triff.

Fue una decisión complicada para mí a nivel personal porque yo llevo años trabajando con Sergio Valdés, hemos hecho muchas películas juntos, somos amigos y él quería hacer esta película, pero al mismo tiempo estaba involucrado en un proyecto familiar especial y me parecía muy egoísta pedirle la música en estas circunstancias.

Me decido a llamar a Triff, que es un genio de la música, un amigo y una persona infinitamente generosa, me dio varios discos y me dijo que hiciera lo que quisiera con aquello, que él sabía que yo lo iba a hacer bien. Su confianza fue combustible para seguir adelante. Tuti cogió la música de Triff y la bordó con la imagen, yo quedé fascinado y es uno de los puntos de más nivel de la película.

Muestras esa convivencia terrible entre el represor y el reprimido en un mismo lugar, en Florida. ¿Qué buscas mostrar con eso?

Es una historia personal. Hace algún tiempo me encontré con una de las represoras que me persiguió en Cuba cuando me expulsaron de la Universidad de Camagüey hace trece años. De ese momento tan triste que viví al reencontrarme con esa persona y otros similares que investigué salió el relato de Santiago Segura, un agente de la Seguridad del Estado que vive en Tampa muy tranquilo.

Me llama mucho la atención cómo el director es parte del cuadro, a lo Velázquez. En varios planos haces tu papel del que observa y se adentra en una textura humana. Cuéntame de eso.

No sé cómo responderte. Para un muchacho que nació en Vertientes hacer una película es vivir por encima de sus sueños. Doy lo mejor de mí al mundo y a veces este me sorprende. Como ahora con tu pregunta. Solo puedo decir gracias.

Sobre el cineasta

Eliecer Jiménez Almeida (Vertientes, Camagüey, Cuba, 1983) es un periodista, cineasta y profesor cubano, reconocido por su obra documental. Entre sus filmes más conocidos se encuentran Persona (2014), Usufructo (2011), La faz de las aguas (2012) y Veritas (2021). Este último narra la historia de los protagonistas de la invasión de Bahía de Cochinos. Se graduó de la Licenciatura en Periodismo en la Universidad de Camagüey (Cuba, 2013). Cursó Estudios Cinematográficos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños, donde se graduó en la especialidad de Realización Documental (Cuba, 2012). Formó parte del Programa de Cine Documental del Instituto Sundance (EEUU, 2016) y recibió una Maestría en Periodismo de la Universidad Internacional de la Florida (EEUU, 2022). Su obra se ha expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) y en Documenta 15. También en festivales y muestras como Cine Independiente- Cine Pendiente, en su ciclo de directores que organizó en La Habana el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR); el Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara; el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y el Miami Film Festival. En su filmografía es recurrente el tema de los Derechos Humanos. Todas sus películas han sido producidas de forma independiente, fuera de la principal industria cinematográfica cubana. 61617

Su trabajo cinematográfico ha sido exhibido en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, China, India, Argentina, Venezuela, Perú, El Salvador y Guatemala.

Reside en Miami desde 2014, y se ha desempeñado como productor de la cadena de televisión hispana Univisión y como docente. Ha sido cineasta visitante en la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia, la Universidad de Nueva York (NYU), la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), la Universidad de Miami (UM), Universidad Internacional de la Florida (FIU), Rutgers y Georgia Tech.

Como parte de su trabajo como académico es cofundador de Cuban Diaspora Film Archive (CDfA, Archivo del Cine Cubano de la Diáspora, por sus siglas en inglés) adscrito a la Universidad Internacional de la Florida (FIU, 2022).