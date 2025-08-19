martes 19  de  agosto 2025
CINE

Filme "Lecciones de un pingüino": cuando un ave marina te cambia la vida

Basada en hechos reales, esta historia cuenta la entrañable experiencia de un profesor británico en un colegio de la Argentina militarizada de 1976

Steve Coogan protagoniza el filme Lecciones de un pingüino.

Steve Coogan protagoniza el filme "Lecciones de un pingüino".

Cortesía/Mundo D Película
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En el cine, los animales, humanizados o no, siempre han jugado un rol importante para el desarrollo de cualquier historia. Las cintas protagonizadas por perros, por ejemplo, suelen sacar lágrimas a la audiencia por su ternura y en especial por ese lenguaje de las mascotas que sólo ellas y sus dueños entienden. Ni hablar de los filmes animados en los que los gatos toman la batuta, generalmente, dentro de una comedia estilo El gato con botas o el clásico Los Aristogatos. A eso se suman las películas ambientadas en la selva en las que toda la fauna tiene una participación especial.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el rol estelar recae sobre un pingüino? Y no es un pingüino generado por edición C.G.I ni tampoco 'animado', como el de Happy Feet. Se trata de uno de verdad. Ocurre en cintas como el documental ganador del Oscar La marcha de los pingüinos y también en filmes como el que se estrena el próximo 21 de agosto en la cartelera venezolana: Lecciones de un Pingüino.

Lee además
Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza.
CELEBRIDADES

Bella Thorne responde a críticas tras proponerle matrimonio a su novio Mark Emms
La actriz Aubrey Plaza y el director Jeff Baena asisten al estreno de The Little Hours durante el primer día del Festival de Cine de Sundance 2017 en el Library Center Theater el 19 de enero de 2017 en Park City, Utah.  
CELEBRIDADES

Aubrey Plaza se sincera sobre el dolor que siente tras la muerte de su esposo

Filme

La cinta refleja el extraordinario e insólito episodio de un pragmático profesor británico establecido en Argentina, que viaja un fin de semana a Punta del Este, Uruguay, y vive un encuentro con un pingüino en lo que se transforma en una relación que le cambió la vida y todos sus paradigmas para siempre.

El guion de este filme de Peter Cattaneo, director de la recordada comedia The Full Monty, está basado en el libro, del mismo nombre, escrito por el británico Tom Michell.

Embed

En la obra, Michell relata cómo rescató al pingüino de un derrame de petróleo en un balneario en el que toda una colonia de pingüinos perdió la vida. Tanto en la novela como en la película se retrata lo que podría leerse como un 'apego' del pingüino a aquel hombre que lo rescató, quien intentó varias veces devolverlo al agua sin éxito.

Así, el célebre pingüino se convirtió en la mascota del internado en el que Michell daba clases de inglés. Allí todos comenzaron a llamarlo por su nuevo nombre 'Juan Salvador', tomado de la fábula Juan Salvador Gaviota, publicada en 1970 por el autor estadounidense Richard Bach.

Contexto histórico

La toma militar de Argentina, de lo que luego sería la dictadura de Jorge Rafael Videla, sirve de contexto para la historia y dos de sus personajes: una ama de llaves y su hija, parte del personal de mantenimiento del colegio, que se convierten en dos grandes amigas de Michell en un panorama tan complejo.

Es así como Lecciones de un pingüino combina el drama histórico con el tono cómico y a la vez muy poético que puede darle a la historia tener a una verdadera ave marina como el personaje clave de todo lo que ocurre y además como el 'psicólogo de turno' de varios de los personajes.

Película "Lecciones de un pingüino"
Steve Coogan protagoniza el filme

Steve Coogan protagoniza el filme "Lecciones de un pingüino".

Lecciones de un pingüino está magistralmente protagonizada por el nominado al Óscar Steve Coogan, como Tom Michell, y otro postulado a la estatuilla dorada: Jonathan Pryce, como el rector del internado. Del elenco argentino resaltan Vivian El Jaber como María, la señora de servicio, y Alfonsina Carrocio como Sofía, su hija, además del niño David Herrero como Diego, otro personaje clave de la historia.

En Imdb.com los usuarios le otorgan al filme 7.1 sobre 10.

Temas
Te puede interesar

Anuncian presentaciones musicales de los MTV Video Music Awards 2025

Rosalía confirma que mantuvo un romance con la actriz Hunter Schafer

Presentan en Londres exposición y subasta de objetos de la serie Downton Abbey

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Trump habla con Putin después de encuentro en la Casa Blanca

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
RESPUESTA

Christopher Landau a Diosdado Cabello: "Usted y su pandilla corren llenitos de angustia"

Alerta Amber para Aizon Turner y Akachi Turner. 
URGENTE

Florida: Emiten Alerta AMBER por dos menores desaparecidos

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

William, príncipe de Gales, y Kate Middleton, princesa de Gales, pasean por el bosque comunitario de Ardura para destacar la importancia de proteger y defender el medio ambiente natural, durante una visita a la isla de Mull, en el oeste de Escocia, el 30 de abril de 2025.
REALEZA

El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge y reubican a dos familias en Windsor

Te puede interesar

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.
VENEZUELA

Buques de EEUU arriban a costas venezolanas, Maduro moviliza milicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto collage del presidente de Rusia Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump revela puntos clave en negociaciones y ve viable apoyo aéreo a Ucrania

Imagen referencial
JUSTICIA

Fraude millonario en Florida, 87 meses de prisión por estafa que apuntó a inversionistas venezolanos

Partido Republicano de Florida retira productos de su web.
INMIGRACIÓN

Partido Republicano de Florida retira merchandising "Deport Depot" tras polémica por similitud con Home Depot

Pescadores aprovechan la crecida del Río Grande de Arecibo en su desembocadura tras el paso del huracán Erin, de categoría 3, por Puerto Rico, el 17 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE

Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas