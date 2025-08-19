Filme "Lecciones de un pingüino": cuando un ave marina te cambia la vida

MIAMI.- En el cine, los animales, humanizados o no, siempre han jugado un rol importante para el desarrollo de cualquier historia. Las cintas protagonizadas por perros, por ejemplo, suelen sacar lágrimas a la audiencia por su ternura y en especial por ese lenguaje de las mascotas que sólo ellas y sus dueños entienden. Ni hablar de los filmes animados en los que los gatos toman la batuta, generalmente, dentro de una comedia estilo El gato con botas o el clásico Los Aristogatos. A eso se suman las películas ambientadas en la selva en las que toda la fauna tiene una participación especial.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el rol estelar recae sobre un pingüino? Y no es un pingüino generado por edición C.G.I ni tampoco 'animado', como el de Happy Feet. Se trata de uno de verdad. Ocurre en cintas como el documental ganador del Oscar La marcha de los pingüinos y también en filmes como el que se estrena el próximo 21 de agosto en la cartelera venezolana: Lecciones de un Pingüino.

La cinta refleja el extraordinario e insólito episodio de un pragmático profesor británico establecido en Argentina, que viaja un fin de semana a Punta del Este, Uruguay, y vive un encuentro con un pingüino en lo que se transforma en una relación que le cambió la vida y todos sus paradigmas para siempre.

El guion de este filme de Peter Cattaneo, director de la recordada comedia The Full Monty, está basado en el libro, del mismo nombre, escrito por el británico Tom Michell.

En la obra, Michell relata cómo rescató al pingüino de un derrame de petróleo en un balneario en el que toda una colonia de pingüinos perdió la vida. Tanto en la novela como en la película se retrata lo que podría leerse como un 'apego' del pingüino a aquel hombre que lo rescató, quien intentó varias veces devolverlo al agua sin éxito.

Así, el célebre pingüino se convirtió en la mascota del internado en el que Michell daba clases de inglés. Allí todos comenzaron a llamarlo por su nuevo nombre 'Juan Salvador', tomado de la fábula Juan Salvador Gaviota, publicada en 1970 por el autor estadounidense Richard Bach.

Contexto histórico

La toma militar de Argentina, de lo que luego sería la dictadura de Jorge Rafael Videla, sirve de contexto para la historia y dos de sus personajes: una ama de llaves y su hija, parte del personal de mantenimiento del colegio, que se convierten en dos grandes amigas de Michell en un panorama tan complejo.

Es así como Lecciones de un pingüino combina el drama histórico con el tono cómico y a la vez muy poético que puede darle a la historia tener a una verdadera ave marina como el personaje clave de todo lo que ocurre y además como el 'psicólogo de turno' de varios de los personajes.

Lecciones de un pingüino está magistralmente protagonizada por el nominado al Óscar Steve Coogan, como Tom Michell, y otro postulado a la estatuilla dorada: Jonathan Pryce, como el rector del internado. Del elenco argentino resaltan Vivian El Jaber como María, la señora de servicio, y Alfonsina Carrocio como Sofía, su hija, además del niño David Herrero como Diego, otro personaje clave de la historia.

En Imdb.com los usuarios le otorgan al filme 7.1 sobre 10.