lunes 24  de  noviembre 2025
CERTAMEN

Aseguran que Miss Jamaica se recupera en hospital en Tailandia

Raúl Rocha manifestó que el Miss Universo se ha encargado de pagar los gastos médicos de la modelo de 29 años, así como también el alojamiento de su familia

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025.&nbsp;

AFP/Lilian Suwanrumpha
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el Miss Universo, ha mostrado mejoría tras cinco días hospitalizada en Tailandia a consecuencia de una caída que sufrió en la gala preliminar de la septuagésima edición del famoso certamen de belleza.

Según una actualización compartida por Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, la modelo ha recibido atención médica adecuada y próximamente será dada de alta.

El cantante jamaicano Jimmy Cliff actúa durante el festival Rototom Sunsplash en Benicassim, provincia de Castellón, el 16 de agosto de 2014.
OBITUARIO

Fallece leyenda del reggae Jimmy Cliff, a los 81 años
POLÉMICA

Miss Jamaica pasará 7 días en Unidad de Cuidados Intensivos tras caída

"Durante los últimos días ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy nos complace compartir que el último informe médico confirma que se encuentra en buen estado de salud y próxima a ser dada de alta", reza el escrito.

Asimismo, Rocha señaló que la Organización mantiene discreción respecto a los detalles de salud de Henry.

"Estos (detalles) deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia o por la propia candidata", agregó.

En este sentido, Rocha también manifestó que el Miss Universo se ha encargado de pagar los gastos médicos de la modelo de 29 años, así como también el alojamiento de la familia de Henry, servicios de transporte y boletos de avión.

#También cubrimos los gastos del personal dedicado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso".

Evolución médica

La actualización médica llega días después de que la doctora Henry-Samuels informara que Henry no se encontraba tan bien como esperaba el personal médico.

Entonces, transcendió que el equipo había determinado que Gabrielle debería permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante un mínimo de siete días mientras los médicos continúan con su estrecha vigilancia y atención especializada.

La concursante desfilaba por el escenario durante la competencia preliminar en Tailandia el 19 de noviembre, luciendo un vestido naranja brillante y tacones altos, cuando tropezó y cayó del escenario de un metro de altura.

