Filtran acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina

Según información suministrada por la revista TV Guía, el acuerdo existe desde que la modelo salió embarazada de su primer hijo, y el documento expresa que en caso de una separación Georgina recibirá un sueldo vitalicio, además de quedarse con una de las casas del futbolista ubicada en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid.

La modelo y empresaria recibiría cerca de 100.000 euros al mes por parte de Cristiano Ronaldo en caso de una ruptura amorosa; lo que le permitiría a la empresaria mantener su ostentoso estilo de vida y el de sus hijas Alana y Bella, así como de los gemelos Eva y Mateo, quienes fueron concebidos a través de un vientre en alquiler, pero que Cristiano otorgó la custodia a Georgina.

La filtración de este acuerdo llega semanas después de que la prensa española aseverara que, presuntamente, la pareja atravesaba una crisis que podría desembocar en la ruptura definitiva de la relación.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie. Cristiano sí fue educado”, escribió el periodista Abel Planelles.

“Se especula que la pareja estaría atravesando por una crisis en su relación, debido a que el reality Soy Georgina, cuya segunda temporada se estrenó hace poco, ha alcanzado un impacto mediático que para nada es del agrado de Cristiano”, señaló la prensa.

No obstante, el futbolista negó recientemente los rumores. “Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes. (...) Mi familia está siempre conmigo, Gio está conmigo en todos mis proyectos y yo también la apoyo. Ella está haciendo su camino y la apoyo al 100 %”, dijo CR7 al medio español Mundo Deportivo.

FUENTE: REDACCIÓN