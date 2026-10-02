Banda IRACA estrena el videoclip de "Volando Contigo" ft. Mis Blandine

MIAMI.- ¿Qué pasa cuando la distancia deja de ser un obstáculo y se convierte en una canción? Esa es la pregunta detrás de Volando Contigo, el nuevo lanzamiento de la banda IRACA junto a la artista congoleña Mis Blandine, una colaboración que conecta los sonidos de los Andes colombianos con la energía del Afrobeats y encuentra en la música una forma de cruzar fronteras.

La canción nació de una idea sencilla y universal: extrañar a alguien, pensar en esa persona e imaginar que, por un instante, la distancia desaparece. Ese sentimiento se convirtió en un viaje musical que une dos territorios separados por miles de kilómetros, pero conectados por el ritmo, la danza y una sensibilidad compartida.

Producción

Mis Blandine, cantante y compositora nacida en la República Democrática del Congo y radicada en Toronto, Canadá, ha construido una propuesta que cruza la rumba congoleña con influencias de R&B, jazz, pop y Afrobeats. Ganadora del African Entertainment Award a Mejor Voz Femenina, la artista viajó especialmente a Colombia para protagonizar el videoclip de Volando Contigo, dirigido por la productora 18-95 y rodado en los paisajes de montaña a las afueras de Bogotá.

En este videoclip la montaña, el viento, la tierra y la luz del atardecer acompañan una historia marcada por la distancia y el deseo de encontrarse. La naturaleza se convierte en parte de la narrativa y establece un contraste entre los momentos de contemplación y la energía que aparece cuando la música y la danza toman el paisaje.

Uno de los momentos visuales más potentes ocurre sobre una carrilera de tren, donde Cañón, Sua y Mis Blandine aparecen en distintos momentos y desde diferentes perspectivas. El camino atraviesa la montaña y conecta con la letra de la canción. Cañón por su parte, aparece con su guitarra recorriendo el paisaje, mientras Sua y Mis Blandine también transitan ese mismo espacio desde otros encuadres, como si cada una habitara su propio tramo de una misma historia.

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Mis Blandine incorpora además el lingala a la canción, sumando una nueva capa lingüística y cultural a este cruce sonoro. Su voz se encuentra con la identidad de IRACA para construir una canción en la que el Afrobeats dialoga con elementos de la música colombiana, la electrónica y las músicas de raíz.

La danza también ocupa un lugar protagónico a través de Diafrihall, compañía de baile dirigida por Engie García, cuya propuesta explora las danzas afro urbanas y contemporáneas y reivindica, desde el movimiento, la identidad, la belleza y el talento de las mujeres afro. El grupo propone además un challenge alrededor del coro de “Volando Contigo”, llevando la canción del videoclip a la participación del público. Sus integrantes comparten diferentes momentos de baile con Sua y Mis Blandine.

“Volando Contigo” es el tercer sencillo colaborativo de IRACA, después de “Impulsa mi Destino” junto a Walka y “El Arte No Se Calla” junto a Pernett. Estos encuentros hacen parte de una etapa en la que IRACA continúa expandiendo su universo musical a través de colaboraciones que conectan distintas escenas, lenguajes y culturas.