Filtran presagio de la muerte de Aaron Carter en su libro

Pese a que el libro aún no se ha publicado, ya se han filtrado algunos capítulos no autorizados en los que se asegura hubo un presagio de la muerte del cantante, pues describe cómo una vez se quedaba dormido en la bañera del cansancio.

“Recuerdo que me encerré en el baño de una de nuestras habitaciones de hotel y me quedé dormido en la bañera porque necesitaba dormir más. Mi madre echó la puerta abajo, temiendo que me hubiera ahogado ahí dentro”, reza el texto.

Las publicaciones también revelan que una noche en casa de Michael Jackson, Carter despertó y vio al Rey del Pop frente a su cama en ropa interior, hecho que ocurrió en agosto de 2003, cuando tenía 15 años.

Rechazo

Varias personas vinculadas al artista han rechazado la publicación del libro.

“Aaron, mientras trabajaba en el libro, dijo: ‘No quiero tener nada que ver con esto’ y se detuvo, por lo que el hecho de que el editor diga que tienen luz verde para publicar, no lo es. ¡Eso va en contra de los deseos de Aaron!”, dijo una fuente a la columna PageSix del diario The New York Times.

Por su parte, Hilary Duff, quien fue pareja de Carter, aseveró que hacer pública sus memorias a tan pocos días de su fallecimiento es una idea repugnante.

“Es realmente triste que, a una semana de la muerte de Aaron, un editor parece estar imprudentemente publicando un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o cuidados apropiados para verificar la validez de su trabajo. Reducir la historia de vida de Aaron a lo que parece ser un cebo de clics no verificado con fines de lucro es repugnante. De ninguna manera apruebo arrojar alguna luz sobre lo que obviamente es un robo de dinero desinformado y despiadado”, dijo Duff.

Big Umbrella Management, agencia que representaba al artista, también se sumó a las voces que rechazan la publicación del tomo.

“Nosotros, como la gerencia de Aaron, nos gustaría agradecer a (Hilary) Duff por su declaración sobre el libro que se lanzará. En los pocos días posteriores a la muerte de nuestro querido amigo, hemos estado tratando de afligirnos y procesar al mismo tiempo que hemos tenido que lidiar con varias liberaciones obscenamente irrespetuosas y no autorizadas. Estos lanzamientos incluyen un álbum, un sencillo y ahora aparece un libro. Este es un momento para el duelo y el recuerdo de un alma increíble perdida, no para acaparamiento despiadado de dinero y búsqueda de atención. Pedimos a las partes responsables que eliminen el contenido antes mencionado y que no se publique más contenido sin la aprobación de su familia, amigos y asociados”, reza el comunicado emitido por la agencia.