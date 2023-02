Filtran versos de la canción de Karol G con Shakira

“Al menos conmigo, yo te mantenía bonito”, reza un verso de Karol. Por su parte, Shakira agregaría: “Tú saliendo a buscar fuera y yo pensando que era la monotonía”. Ambas frases han encendido la imaginación de los fanáticos, quienes esperan ansiosos que la medellinense y la barranquillera logren con el single otro gran éxito.

Muchos fueron los rumores sobre la posible colaboración entre ambas artistas que se confirmó la semana pasada. Se espera que la canción salga el 24 de febrero como parte del nuevo disco de Karol, Mañana será bonito. Esta sería la cuarta producción discográfica de la reguetonera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KAROL G (@karolg)

Sin embargo, con motivo de la rueda de prensa por su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Karol G aseguró que el trabajo está en proceso, abriendo la duda si el sencillo saldrá o no el viernes.

“Es que… ¡todavía no es un hecho! La gente empezó a especular sobre la colaboración. Pero lo que sí les puedo contar es que desde el año pasado empezamos a estar mucho más cercanas a lo que queríamos hacer juntas, a conversar muchísimo más y a compartir muchísimas más ideas”, dijo Karol G.

La cantante destacó que sus fanáticos deben confiar y dejarse sorprender. “Yo tengo muchas cosas bonitas planeadas para contar esta semana, así que esta información la voy a guardar. Pero cuando venga, sé que les va a encantar lo que va a pasar" manifestó.

En entrevista exclusiva para The New York Times, la colombiana comentó que al presentarle a Shakira la letra de TQD, la intérprete de Monotonía dijo: “Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente cómo me siento en este momento”.

Sobre su nueva producción, Karol G destacó:

“Es como mi bebé. Llevo dos años trabajando en la música, en la producción, en el concepto, en los temas y en las colaboraciones que vienen de varias partes del mundo. Quiero que la gente escuche este álbum, porque hay una gran mezcla de sonidos. Es un disco muy completo y espero que mis fans me dejen saber, de alguna forma, qué les pareció”, señaló.

FUENTE: REDACCIÓN