Karol G confirma colaboración con Shakira

MIAMI.- Karol G se prepara para lanzar su próximo álbum que lleva por nombre Mañana será bonito. Producción que estará disponible a partir del próximo 24 de febrero y con en la que la colombiana incluye una colaboración con Shakira. La información la reveló la artista en una entrevista para The New York Times .

La canción que interpretan ambas colombiana se llama TGQ.

"Otra de las canciones de despedida del álbum es TGQ, el dúo con Shakira, algo que Karol G había esperado durante mucho tiempo. Se habían enviado canciones en los últimos años, pero ninguna parecía exactamente correcta. Ahora, con Shakira cantando abiertamente sobre su propia ruptura, Karol G pensó que podrían compartir otra canción en la que estaba dejando ir mucha ira. Cuando Shakira lo escuchó, dijo: 'Dios mío, gracias'. Esas letras dicen perfectamente cómo me siento en este momento'. Completaron la canción juntas, una balada en tono menor teñida de reguetón que hierve de hermandad", develó The New York Time.

“Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy perfecta”, dijo Karol G acerca de Mañana será bonito, álbum con el que la intérprete de Tusa escribió acerca de sentirse traicionada, sobre tentaciones y dudas, sobre divertirse con el dolor, sobre sexo sin ataduras con un ex.

"Eventualmente, se encontró escribiendo canciones de amor cautelosas y contando sus bendiciones. Solo unas semanas antes del lanzamiento del álbum el 24 de febrero, se preguntaba si había sido demasiado sincera", detalló el periodista Jon Pareles en la entrevista que Karol G le concedió.

